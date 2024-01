Truffe agli anziani: l’importanza della prevenzione

Gli anziani sono testimoni di amore, custodi delle tradizioni e, soprattutto, pilastri delle nostre famiglie. Il loro esempio e il loro pensiero, per tutti noi, rappresentano un prezioso baluardo per tutta la società e, in special modo, per le generazioni future che si stanno affacciando alla vita. Purtroppo, però, gli ultimi dati pubblicati, hanno evidenziato che, in media, settanta persone over 65 al giorno, sono presi di mira da truffe di vario tipo che, senza alcuno scrupolo, approfittano della loro solitudine, fragilità e, a volte, mancanza di supporto familiare.

Alla luce di questo dato, pertanto, è importante che, la società civile nella sua interezza, coinvolga attivamente gli anziani in attività finalizzate al contrasto delle truffe più diffuse, dando loro i mezzi necessari per difendersi. La prevenzione rende più sicuri: occorre quindi che, attraverso azioni di informazione e di sensibilizzazione che siano in grado di coinvolgere a cascata le istituzioni competenti e il mondo associativo, si incrementi l’attenzione della popolazione a tale problematica, con l’obiettivo di incentivare il senso di sicurezza diffusa e le possibili misure di autotutela nei confronti di questi odiosi fenomeni lesivi della dignità umana.

Papa Francesco, molto spesso, ci ha ricordato che, l’alleanza fra diverse generazioni, è fondamentale per “fortificare la famiglia umana”. Questo obiettivo e queste parole devono guidare ognuno di noi verso la protezione quotidiana che va garantita, senza se e senza ma, alle persone più fragili ed anziane che rappresentano una salda guida per aiutarci a vivere il futuro attraverso la preziosa esperienza del passato.