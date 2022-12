A Natale la ginnastica ritmica di Fabriano sposa la solidarietà

Il saggio di Natale della ginnastica ritmica è all’insegna della solidarietà. E’ quanto avvenuto nella sera del 20 dicembre presso il Pala Cesari di Fabriano. La Società Faber Ginnastica Fabriano ha organizzato il saggio natalizio delle allieve di ginnastica ritmica, intitolato “La Magia del Natale”, devolvendo una forte somma alla Croce Rossa Fabrianese. A fine serata, infatti, la società ha donato a tutte le allieve, 100, una pallina di Natale della Croce Rossa. Il ricavato sarà utilizzato dal CRI Fabriano per l’acquisto di un’ambulanza.

Il saggio “La Magia del Natale”

Una serata magica, piena di emozioni sia per le ginnaste, sia per i genitori e amici accorsi ad applaudirle, sia per le insegnati e gli organizzatori conclusasi con un gesto di bontà che ben si accorda con lo spirito natalizio dicembrino.

Lo spettacolo, di circa un’ora, ha visto in pedana la partecipazione di 12 gruppi delle allieve della Faber Ritmica Fabriano, sia del settore agonistico (25 atlete dagli 8 ai 22 anni), sia le allieve dell’avviamento alla ritmica (75 bambine dai 3 anni in su). Con la partecipazione straordinaria delle campionesse Milena Baldassarri e Sofia Raffaeli – fresca di tre ori ai mondiali di Sòfia – che hanno coadiuvato le coreografie delle piccole promesse e hanno eseguito un pas de deux sulle note dello Schiaccianoci di Tchaikovsky, infiammando il palazzetto. Il saggio di Natale si è concluso con un grande finale con tutte e 100 le allieve insieme.

Il commento della vicepresidente Morosin

“E’ stato un momento di convivialità meraviglioso, dopo due anni di stop dovuto alla pandemia. Le bambine sono rimaste entusiaste e molto emozionate dal calore ricevuto dal pubblico” commenta a Interris.it Maila Morosin, vicepresidente della Faber Ginnastica Fabriano.

“La Faber Ginnastica Fabriano è un’associazione sportiva che dà grande importanza al valore dell’associazionismo e del volontariato sociale. Grazie all’interesse di un papà delle nostre allieve, è partita l’idea di un appoggio alla Croce Rossa cittadina. Con all’acquisto di 100 palline di natale poi regalate alle allieve, abbiamo donato 500 euro alla sede CRI fabrianese che serviranno, tra le altre cose, all’acquisto della nuova ambulanza per il pronto soccorso. Il valore sociale dello sport è indubbio. Inoltre, questa iniziativa ha dimostrato come, la collaborazione tra associazioni di diversa natura, può fare la differenza in un piccolo borgo come Fabriano”.