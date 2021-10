Musicoterapia al centro. Le note musicaliin aiuto dei bambini disabili e dei loro genitori. Alla Queensland University of Technology (Qut) hanno studiato la musica come nuovo linguaggio non verbale in grado di catturare l’attenzione. Il team medico guidato dalla professoressa Kate Williams ha approfondito gli effetti della musicoterapia. Attraverso il metodo “Sing and Grow” sono stati dimostrati effetti benefici. Sui bambini con disabilità. E anche sulla salute mentale dei genitori che li assistono.



Musicoterapia utile