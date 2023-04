Libera (Coop. Forme): “L’importanza dell’altruismo e della solidarietà verso i bambini”

L’affido familiare è un gesto di accoglienza e aiuto nei confronti dei bambini la cui famiglia si trova in difficoltà. Consiste nell’accoglierlo temporaneamente nella propria casa, dandogli l’affetto e la serenità di cui ha bisogno per crescere. In Italia, secondo gli ultimi dati ufficiali, i bambini in affido sono 13.555 e 14.053 quelli ospitati in case-famiglia.

L’esperienza di Sondrio

In provincia di Sondrio, dal 2010, è presente il Servizio Affidi Provinciale, gestito dalla Cooperativa Sociale Forme, in collaborazione con i cinque Uffici di Piano dei cinque distretti territoriali. Il Servizio Affidi Provinciale si occupa di conoscere le famiglie affidatarie che si aprono all’affido a tempo pieno e all’affido part-time. Questa attività di inclusione e aiuto all’infanzia in difficoltà, in occasione delle imminenti festività pasquali, potrà essere aiutata con una specifica campagna solidale messa in campo dalla Cooperativa Sociale Forme. Interris.it, in merito a questa iniziativa, ha intervistato la dott.ssa Tatiana Libera, educatrice della stessa operante nell’ambito degli affidi.

L’intervista

Come nasce e che obiettivi ha la campagna solidale di Forme in occasione della Pasqua 2023?

“Ogni anno la cooperativa Forme propone una campagna solidale in occasione della Pasqua, con un tema diverso ogni anno, con l’idea di sostenere i destinatari dei nostri progetti. Per il 2023, abbiamo deciso di impiegare il ricavato della vendita delle uova di Pasqua per sostenere i progetti in favore dei bambini in affido, poiché le richieste di disponibilità di famiglie affidatarie che affianchino questi bambini sono sempre molto numerose. L’obiettivo non è solo sostenere i progetti ma anche sensibilizzare la popolazione rispetto al tema dell’affido e della vicinanza solidale”.

Che azioni sosterrà il ricavato di questa campagna?

“Il ricavato delle uova di Pasqua sarà impiegato per dare sostegno ai progetti di affido rivolti ai bambini residenti nella provincia di Sondrio che vivono temporaneamente al di fuori della famiglia d’origine. Acquistare le uova è quindi un gesto di altruismo e solidarietà.”

In che modo, chi lo desidera, può acquistare le uova solidali?

“Le uova solidali quest’anno sono disponibili in due versioni: al latte e fondente, al prezzo di 12 euro l’una. Per l’acquisto è necessario collegarsi alla piattaforma di Sondrio Welfare. Se però ci fossero delle difficoltà nell’acquisto online, è possibile contattare direttamente la cooperativa Forme per una consegna agevolata ai seguenti recapiti affido@formecoop.it oppure telefonando al numero 0342 211251”.