terreno confiscato alla criminalità organizzata sulla collina di Nasce un progetto di agricoltura sociale nelsulla collina di Quart , vicino ad Aosta.

Per i prossimi dieci anni lo gestirà la cooperativa sociale Forrestgump Vda 2.0, che promuove l’inserimento lavorativo di persone con

disabilità

. L’appezzamento da 1.500 metri quadrati servirà ad aumentare la produzione ortofrutticola, con l’intenzione di realizzare un frutteto.

Nel segno della legalità.Un ambiente lavorativo dove le diverse disabilità non rappresentano un. E dove ciascuno può davvero sentirsi parte di– spiegano gli operatori della onlus-. Per tutte le attività dell’associazione i. E dei numerosi amici volontari che offrono tempo ed energia. Perché credono in loro e nella“. E aggiungono: “Lavoriamo insieme, abbiamo tra di noi relazioni di qualità e sappiamo. Questo ci restituisce dignità e ci dà entusiasmo ed energia per un’avventura che è solo all’inizio. Dalla primavera del 2015, in Valle d’Aosta”.