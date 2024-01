Incrementarenell’ambito della medicina digitale , per renderla sempre più accessibile e raggiungibile a livello locale. È con questo obiettivo che, inaugurato al Campus dell’Università degli studi di Bergamo a Dalmine (Bergamo). Frutto della collaborazione tra(FERB), Università degli studi di Bergamo- Università degli Studi di Milano-Bicocca, ASST Bergamo EST e ASST Papa Giovanni XXIII. In seno alle attività della Fondazione Anthem a cui gli stessi partecipano. Una realtà che avrà tra i suoi obiettivi anche ilche caratterizzeranno la sanità dei prossimi anni. Come il Digital Triage in Pronto Soccorso. Lo studio delle malattie cardiovascolari in montagna. E i dispositivi indossabili per il monitoraggio da remoto dellae dei pazienti fragili. Nel Digital Health Lab verranno infatti promosse ricerca e innovazione nell’ambito della medicina digitale, per garantire un impatto importante sullae sui sistemi sanitari locali, attraverso soluzioni sia preventive che terapeutiche innovative. Obiettivo del Digital Health Lab, infatti, è rendere i servizi sanitari più equi e raggiungibili sul territorio attraverso un approccio data-driven. E sfruttando lasia sostenibili che scalabili.

Salute: l’innovazione come strategia di progresso sociale.che coinvolge 23 partner sia accademici che privati. E cioè aziende, ospedali e aziende sociosanitarie. Attori di rilievo distribuiti su tutto il territorio nazionale. Il progetto è volto a colmare il divario esistente nell’assistenza sanitaria dei. All’interno di specifici territori target e comunità ad alta incidenza e orfane di terapia per patologia. Per esempio comunità montane, isolane e cittadine, significative e rappresentative del territorio nazionale. Anthem svilupperà, sistemi diagnostici, di monitoraggio e terapeutici avanzati basati sul digitale integrati con le più recenti metodologie nel campo dell’intelligenza artificiale (AI, incluso il). Per migliorare l’approccio della medicina territoriale per le malattie non trasmissibili (NCD) e la riabilitazione. Il progetto Anthem è un’iniziativa finanziata dalnell’ambito del “Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr (PNC – Piano nazionale complementare).

Le attività del Lab comprenderanno la raccolta dei dati. Sia da banche dati esistenti sia attraverso sperimentazioni di monitoraggi e tracciamenti nelle comunità di pazienti (con infrastrutture IoT – Internet of Things – e sensori all’avanguardia). Analisi avanzate volte a identificare correlazioni tra trattamenti e decorso di patologie croniche e non trasmissibili (per esempio tumori, malattie degenerative, cardiovascolari e polmonari). Predire l’insorgere di patologie (croniche o stagionali). Identificare fattori di rischio secondo un paradigma di medicina di precisione (personalizzata). Utilizzare dati sanitari per validare l’efficacia di trattamenti e ridurre errori diagnostici. Archiviazione e protezione dei dati, gestione delle infrastrutture e degli equipaggiamenti sanitari. Inoltre, il Digital Health Lab sarà anche una delle sedi del progetto Anthem – AdvaNced Technologies for Human-centrEd Medicine per gli spoke 1&2. Data and technology driven diagnosis and therapies coordinati dall’Università degli studi di Bergamo e dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Ma supporterà anche gli Spoke 3&4 (Risk factors monitoring, coordinati dal Politecnico di Milano e dall’Università di Catania). Per gli aspetti di medicina digitale e analisi dei dati sperimentali prodotti dall’intero progetto.

Anthem

“La Fondazione Anthem – spiega il professor Stefano Paleari, presidente della Fondazione Anthem – nasce come grande progetto nazionale declinato su 4 spoke che raccolgono 28 progetti di ricerca ad alto trasferimento tecnologico. Sono impegnate ben dieci Università e altrettante imprese e Fondazioni con la partecipazione delle ASST locali. Oggi, dopo solo un anno dall’avvio delle attività, inauguriamo questo nuovo Laboratorio di Medicina Digitale nel quale lavorano gomito a gomito medici, ingegneri, fisici ed economisti sia universitari sia appartenenti a realtà ospedaliere pubbliche e private. Dobbiamo ringraziare in particolare la FERB per averci consentito di creare un ‘ecosistema della ricerca applicata’ dentro il Campus di Ingegneria di Dalmine che si ispira alle migliori pratiche internazionali. Saremo pronti per un secondo ampliamento nel 2025 con il coinvolgimento delle imprese operanti nella filiera ‘salute’. E siamo certi che raccoglieremo i primi risultati utili per la qualità delle cure dei nostri cittadini.”