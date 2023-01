Da Jesi (Marche) a Sanremo: chi sono gli Artisti sconosciuti

Unendo la passione per la musica e la loro amicizia, quattro giovani si trasformano in un gruppo musicale indissolubile

Nasce nelle Marche a Jesi città natale di Roberto Mancini, il gruppo degli Artisti Sconosciuti. Jesi in provincia di Ancona è una bellissima città di antiche tradizioni industriali posizionata lungo il corso del fiume Esino. Il nome della band non viene scelto a caso dai quattro amici, infatti non avendo avuto nessuna esperienza artistica importante, decidono di chiamarsi così. E intraprendono un percorso comune di formazione musicale.

Come nasce la band

Ognuno con la propria vita e lavoro, Giacomo 31 anni magazziniere, Francesco 29 anni agente di viaggio, Davide 27 anni studente, e Joseph 26 anni operaio, nel 2020 durante la pandemia per caso hanno deciso di mettere assieme le loro qualità artistiche, canore e d’autore. Nonostante il lockdown non hanno mai mollato, così iniziano a darsi i primi appuntamenti in videochiamata per confrontarsi e provare i loro brani. Cellulari posizionati sulla scrivania, chitarra, penna, microfoni accesi, e via inizia il collegamento delle ore 21 durante la settimana feriale, che seppur con qualche attimo di latenza e ritardo nella connessione, video e audio ballerini, alla fine la loro tenacia e pazienza viene premiata e ripagata perché nasce la canzone “Se ci sei tu”. Il brano descrive in pieno quel periodo storico e contesto sociale. E strapiace fin da subito a tanta gente. Inizia a diffondersi sui social catturando l’attenzione di tanti ragazzi. Durante il periodo della pandemia il loro suonare diventa un momento dove l’arte li aiuta a evadere da quella situazione e dalle quattro mura casalinghe attraverso la fantasia. Ogni giorno dopo le 18 Davide finito di studiare chiama Giacomo per dirgli il suo parere sui brani in cantiere e proporre nuove idee. Ogni giorno una nuova ispirazione, per poi discuterla tutti assieme. Dopo essersi sperimentati a lungo, compongono “Balla Bella” una hit dal sapore dinamico, originale e fresco. Il ritornello semplice e diretto rimane così in testa che viene cantato da tutti i loro amici. Il passaparola su Facebook e Instagram fa sì che in tanti iniziano a condividerlo e fischiettarlo, specialmente nelle Marche.

Verso Sanremo

Nel 2021 partecipano a “Sulle strade della Musica” su Rai Isoradio un programma neonato che dà spazio a giovani artisti. I quattro ragazzi marchigiani si fanno notare fin da subito dallo speaker Max Locafaro, ottimo procacciatore di talenti, che li intervista e trasmette. A Jesi il loro zoccolo duro è la comitiva di amici, che li sostiene a tuttotondo. Nel 2022 una mattina di gennaio squilla il cellulare di Davide, che non sta più nella pelle alla notizia che hanno superato le selezioni per partecipare nel fuori Sanremo all’interno di Casa Siae, alla fase d’apice del programma: una diretta durante i giorni del Festival nella città dei fiori. Non esitano a preparare le valigie, né a chiedere due giorni di permesso al loro datore di lavoro per prendere e dirigersi alla stazione. Panini con ciauscolo, zaino in spalla e via sul treno alla volta di Sanremo. La loro intervista va a gonfie vele, le loro visualizzazioni aumentano in modo esponenziale, e la loro principale soddisfazione è aver conquistato questa vetrina e sentirsi ripagati dai complimenti degli ascoltatori. Tornano nelle Marche contenti, carichi e pronti per le nuove sfide. I giornali locali parlano ovunque di loro.

L’amicizia e l’umiltà

Ma i veri ingredienti vincenti di questa band sono e restano l’amicizia e l’umiltà. Un gruppo indissolubile, dove ognuno ha pari ruolo, e dove tutto si basa sul costante confronto. Non c’è chi è più bravo o chi meno, ognuno ha lo stesso peso decisionale, ognuno dice la sua su un arrangiamento o una scelta tecnica, tutti rispettano tutti e si ascoltano a vicenda. Ognuno è un ingranaggio della stessa taratura. Una band con dei valori portanti, che costituiscono la loro solidità, il loro esser granitici sotto ogni punto di vista. Tanta l’umiltà che li caratterizza, poiché sono tutti dei lavoratori e/o studenti che nonostante i mille impegni quotidiani riescono a portare avanti a pieno regime sia il loro lavoro/studio, che questa passione musicale. Il 2023 si è aperto con un loro primo live in un locale, ma gli Artisti Sconosciuti sono pronti a cavalcare l’onda su tutti i palchi della loro Regione, e qualsiasi altra dove ci sia l’opportunità di esibirsi. I loro brani sono disponibili tra le varie piattaforme anche su YouTube alla voce “Artisti Sconosciuti”. E noi nel mentre che Gli Artisti sconosciuti scalano le vette della musica, li salutiamo con un grande in bocca al lupo!