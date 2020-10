Il Covid-19 all’attacco del ceto medio

La crisi economica scaturita dalla pandemia da Covid-19 non ha colpito solo le persone più povere ma ha intaccato con notevole durezza anche quello che viene definito ceto medio.

Tanto premesso – la Caritas Ambrosiana in un recente intervento del direttore Luciano Gualzetti, il quale è anche presidente della Fondazione San Bernardino Onlus che si occupa di assistere e sostenere chiunque versi in stato di bisogno, con particolare riguardo alle situazioni di indebitamento per prevenire il fenomeno dell’usura – ha sottolineato che, per far fronte alla grave crisi economica, è necessario estendere fino al prossimo 31 dicembre lo stop alle aste immobiliari per i cittadini che non sono in grado di restituire i prestiti alle banche su prime case, laboratori e negozi che era prevista dal decreto Cura Italia ma, allo stato attuale, non è stata prorogata; ciò potrebbe causare la perdita per 90 mila famiglie – 20 mila delle quali in Lombardia – della propria casa e delle proprie attività economiche, quali ad esempio negozi e laboratori che spesse volte vengono messe all’asta da società a cui le banche hanno ceduto i crediti deteriorati e che hanno il domicilio nei cosiddetti paradisi fiscali ed i loro guadagni finiscono esentasse fuori dall’Italia e questa – come giustamente fa notare con lungimiranza la Caritas Ambrosiana – è una situazione inaccettabile, tanto più in un momento di grave difficoltà come questo.

In seconda istanza – considerata la rinnovata virulenza dell’epidemia da Covid-19 e delle sempre maggiori sofferenze finanziarie delle famiglie correlate alla stessa – le norme finora approvate o prorogate dal governo, quali ad esempio lo stop alle alle cartelle esattoriali fino al 31 dicembre e la notifica delle stesse fino al 2021 ma, contestualmente ad esse, sarebbe necessario introdurre una riforma del dispositivo di legge in materia utile a velocizzare le procedure di esdebitazione per le famiglie incapienti.

Successivamente – la Caritas Ambrosiana sottolinea che – la sopracitata riforma renderebbe più facile a privati e consumatori negoziare con i creditori piani rientro per cancellare il debito, come peraltro prevede il Codice della Crisi che entrerà in vigore alla fine del 2021.

In ultima istanza è doveroso sottolineare che – come ricorda il direttore Gualzetti – le sopracitate leggi sono norme di civiltà già previste da molti altri Paesi europei.

Quindi, alla luce di ciò, è un imperativo morale convertire in legge un decreto che si pone come obiettivo quello di aiutare le famiglie indebitate in questo difficile contesto storico, sociale ed economico.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: [email protected]

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.