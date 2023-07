Coordown d‘argento. Al Festival Internazionale della Creatività di Cannes nuovo successo per la campagna di CoorDown. Realizzata in collaborazione con l’agenzia creativa SMALL di New York. E sostenuta da TikTok. Il Leone d’Argento assegnato a Cannes è un prestigioso riconoscimento per l’idea creativa del terzo settore. La campagna è stata realizzata in occasione della Giornata Mondiale della sindrome di Down 2023. E ha coinvolto un elevato numero di persone. Con un impatto di 70 milioni di visualizzazioni per l’hashtag #RidiculousExcuses su TikTok. Una vasta risonanza per un messaggio importante. E cioè affermare il diritto alla piena partecipazione alla vita sociale. E all’inclusione delle persone con disabilità intellettiva. Finalmente libere da ogni forma di discriminazione e abilismo.

Boom CoorDown

In questi anni al Festival Internazionale della Creatività di Cannes CoorDown ha collezionato un totale di 22 leoni. Di cui 9 d’oro. Il premio ricevuto nella categoria Social&Influencer sancisce il percorso di CoorDown insieme ai creativi di SMALL New York. Un impegno che dura da oltre 10 anni. E che ha portato a rivoluzionare la comunicazione sociale. E a trasformare il racconto e la rappresentazione delle persone con sindrome di Down. Durante le giornate di Cannes, CoorDown (con Martina Fuga e Luca Lorenzini e Luca Pannese di SMALL) ha partecipato al Talk di TikTok. “From Creativity to Business”. Vari i temi affrontati insieme a Trevor Johnson, responsabile Marketing per l’Europa e Israele TikTok. Adriano Accardo, amministratore delegato TikTok per il Sud Europa. E Giorgia Capponi, direttrice TikTok per l’Italia e la Grecia. Ossia come la creatività può favorire l’impatto sia a livello aziendale che sociale. E in che modo TikTok ha guidato gli obiettivi sociali delle organizzazioni.

Sensibilizzazione

CoorDown è il Coordinamento Nazionale Associazioni delle persone con sindrome di Down. La campagna di sensibilizzazione internazionale “RIDICULOUS EXCUSES NOT TO BE INCLUSIVE” si avvale di un aiuto globale. Quello delle organizzazioni di tutto il mondo. E ha chiesto alle persone con sindrome di Down e alle loro famiglie quali fossero le scuse che si sono sentiti dire. Per essere esclusi da istruzione, sport, lavoro e altre opportunità. “Alcune di queste scuse erano così incredibilmente ridicole che dovevano prendere vita- spiegano i promotori dell’iniziativa-. Da qui nasce il film ora premiato, che con un tono di voce comico, anche se amaro, racconta appunto le scuse più utilizzate per negare l’accesso e il legittimo spazio alle persone con disabilità in cinque scene. Episodi di abilismo quotidiani, dall’esclusione dalla gita di classe, al mondo del lavoro, alla scuola, nello sport, nei campi estivi e nella vita sociale”. Il film “Ridiculous Excuses” è stato lanciato in esclusiva sul canale TikTok di CoorDown. E poi diffuso su tutte le piattaforme dell’organizzazione. La campagna è nata dalla collaborazione con l’agenzia SMALL di New York. Ed è stata prodotta da Indiana Production e Tinygiant per la regia di Stoney Sharp. La musica è stata composta e realizzata da Stabbiolo Music.

Eco

La campagna internazionale è stata realizzata con il contributo di diverse associazioni internazionali. Tra cui Down’s Syndrome Association (UK), Down Syndrome Australia, Global Down Syndrome Foundation, New Zealand Down Syndrome Association, Best Buddies International. National Down Syndrome Society, Karachi Down Syndrome Program e patrocinata da DSi – Down Syndrome International. La community di TikTok ha fatto eco alla campagna Ridiculous Excuses, Not To Be Inclusive di CoorDown visualizzata 11.5 milioni di volte decretandola trending topic.A Cannes, inoltre, Martina Fuga, Vice Presidente e Responsabile Comunicazione di CoorDown, ha ricevuto un importante attestato: entra a far parte dei “Champions of Good” per la categoria Non Profit Leader di Act Responsible. L’organizzazione ogni anno a Cannes decide di nominare i nuovi Champions of Good. Cioè persone ispiratrici che hanno avuto un impatto duraturo su questioni sociali e ambientali. Migliorando il mondo attraverso contributi personali e campagne creative. Un riconoscimento per il lavoro fatto con le campagne internazionali di CoorDown. Per la tenacia con cui ogni volta è stato raggiunto un nuovo traguardo nel racconto del diritto all’inclusione delle persone con sindrome di Down.



Promozione dei diritti

ACT Responsible è un’organizzazione internazionale senza scopo di lucro. Mette in evidenza come la creatività possa aiutare i grandi problemi del mondo. Il Coordinamento delle associazioni delle persone con sindrome di Down nasce nel 1987. Con lo scopo di promuovere azioni di comunicazione. Condivise tra le diverse organizzazioni italiane. Quelle impegnate nella tutela e nella promozione dei diritti delle persone con sindrome di Down. Ed è oggi l’organismo ufficiale di confronto con tutte le istituzioni. CoorDown promuove la Giornata Nazionale delle persone con sindrome di Down. E il World Down Syndrome Day. Anche attraverso la produzione di campagne internazionali di comunicazione.