vittime indirette della guerra sono in numero di gran lunga superiore rispetto a quelle causate direttamente dalle armi. “Molti deipaesi poveri e indebitati. Sconvolgendo equilibri già precari e amplificando a dismisura le fasce più vulnerabili della popolazione, a cominciare dall’infanzia- documenta l’Unicef-. La guerra in Somalia, ad esempio, ha fatto

Sos epidemie

Può accadere, secondo il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia, che il governo utilizzi gli aiuti umanitari in maniera tale da discriminare le zone in cui è più forte l’opposizione. Questa, infatti, era una delle tattiche abituali messe in atto dal dittatore etiopico Menghistu nei confronti delle minoranze del Tigrai e dell’Eritrea. O più semplicemente che le esigenze delle forze armate siano privilegiate a scapito di quelle della popolazione civile. Non appena iniziano a ridursi gli approvvigionamenti, le principali cause della mortalità infantile (dissenteria, infezioni respiratorie, epidemie di morbillo e colera, malaria) trovano nel deperimento fisico un formidabile terreno di coltura. Mentre malattie fino ad allora tenute sotto controllo, come la tubercolosi o la poliomielite, possono tornare a mietere vittime.

Bambini vittime

non sono affatto meno gravi delle privazioni materiali. Percependo l’insicurezza e il terrore degli adulti, e intuendo di non poter essere adeguatamente protetti da parte loro, i bambini – soprattutto i più piccoli – sviluppano ansie e fobie di ogni genere. La psiche di un bambino può subire ferite incancellabili. A seguito di esperienze traumatiche quali un bombardamento. La fuga in preda al panico. O la visione di azioni cruente a danno dei propri familiari. Un sondaggio condotto nel 1993 dall’Unicef tra i bambini di Sarajevo ha rivelato che il 97% di loro aveva vissuto da vicino l’esperienza di un bombardamento, il 55% era stato preso di mira da un cecchino. E due bambini su tre si erano trovati almeno una volta in una situazione in cui avevano pensato di poter morire. Un’analoga indagine realizzata in Angola ha reso noto che 9 bambini su 10 avevano visto persone uccise. Alcuni conflitti si protraggono così a lungo (come la trentennale guerra civile dell’Angola, o a quelle pluridecennali di

Problemi comportamentali

In tempo di guerra

si traduce quasi immediatamente in un peggioramento delle condizioni di vita dei più piccoli. All’apice dei conflitti in Liberia e in Somalia, la malnutrizione moderata o acuta riguardava più della metà della popolazione infantile al di sotto dei 5 anni, e praticamente tutti i neonati erano gravemente sottopeso. Spinti dalle ristrettezze economiche, moltissimi bambini e ragazzi devono ingegnarsi per racimolare il denaro necessario alla sopravvivenza del nucleo familiare. In tempo di guerra, fenomeni come l’abbandono scolastico, il lavoro minorile e la prostituzione adolescenziale possono assumere dimensioni vastissime. Nei casi più estremi, la fame e il terrore possono prendere il sopravvento persino sul sentimento di protezione che ogni genitore nutre nei confronti dei propri figli. In Myanmar (l’ex Birmania), i genitori offrono volontariamente i loro bambini ai guerriglieri dell’esercito Karen perché i ribelli garantiscono loro due pasti al giorno e dei vestiti. “In Angola, sono stati documentati dagli operatori umanitari casi di adulti che hanno sottratto ai loro figli le razioni di cibo appena ricevute ai centri di distribuzione“, attesta l’Unicef. A volte sono gli stessi genitori a spingere le giovani figlie a prostituirsi, per assicurare a sé e a loro maggiore tutela da parte dei militari. Infine, la prostituzione minorile attecchisce anche nei campi profughi male sorvegliati. E purtroppo sono stati documentati diversi casi di prostituzione di ragazze dai 12 ai 18 anni in coincidenza dell’arrivo di truppe impegnate in operazioni di peace-keeping (ad esempio, con l’operazione Unomoz in Mozambico).

Testimonianza

