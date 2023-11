Il cambiamento climatico globale sta modificando in Europa l'insorgenza di malattie infettive, in particolare quelle trasmesse da vettori

Da dengue alle zecche crescono i rischi legati al cambiamento climatico. Sanità: i consigli dei pediatri per proteggere l’infanzia. Dall’uso dei repellenti ai vestiti a manica lunga e chiari. Effetto insorgenza di malattie infettive, in particolare quelle trasmesse da vettori. L’Italia, per la sua posizione a ponte tra Nordafrica ed Europa, è particolarmente interessata a queste modifiche legate all’ambiente. “Il clima umido, le lunghe stagionalità calde hanno aumentato la presenza delle zanzare, come la zanzara tigre”. E nel Paese “nell’ultimo anno vi è stato un aumento delle uova di zanzara tigre superiore alla media degli ultimi 5 anni. Si registra di conseguenza anche un aumento del rischio di diffusione di virus trasmessi dalle zanzare e di malattie che un tempo erano tipiche delle zone umide“. La minaccia del “climate change” ai bambini.. Sanità: i consigli dei pediatri per proteggere l’infanzia. Dall’uso deiai vestiti a manica lunga e chiari. Effetto climate change , quindi. Si tratta di una malattia virale potenzialmente neuroinvasiva e grave. Che nel 2023 ha registrato un incremento di casi. Altre patologie trasmesse da questo tipo di vettori sono la Chikungunya (caratterizzata da febbre e dolori articolari debilitanti). E la Dengue. In aggiunta, gli esperti segnalano il pappatacio che porta leishmaniosi e malattie virali. E la zecca Ixodes ricinus, vettore responsabile della borreliosi di Lyme. Le zecche non sono più diffuse solo nelle aree boschive. Ma sono comunemente presenti anche nei parchi. Possono veicolare altri patogeni che provocano diverse tipologie di infezioni. Gli ultimi dati disponibile sono quelli del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). West Nile Nel 2022 si sono registrati in Europa 1.112 casi di West Nile acquisiti localmente in 11 Paesi, con 92 decessi. In Italia, nello stesso anno, sono stati 723 i casi di infezione e 51 i decessi. Per quanto riguarda invece Dengue, da gennaio 2023 a oggi nel nostro Paese si registrano 288 casi confermati. Ossia 66 autoctoni, con un’età media di 37 anni, 55% di sesso maschile e nessun decesso. In generale, in Europa, secondo l’Ecdc si sono osservati aumenti di casi di arbovirosi. Malattie virali trasmesse da vettori artropodi, come le zanzare e le zecche. Casi legati all’aumento delle temperature. Anche per questo motivo, evidenziano i camici bianchi, rivestono importanza le sorveglianze coordinate dall’Istituto superiore di sanità (Iss). In collaborazione col ministero della Salute. A cui vengono sottoposte anche Zika, Usutu, encefalite da zecca (Tbe) e le infezioni neuro-invasive da virus Toscana. I virus legati ai vettori ci accompagneranno tutto l’anno in futuro? La risposta dei pediatri è che la stagionalità rimane, ma è da tenere sotto osservazione. Prevenzione soggetti ad una certa stagionalità. Non sappiamo come saranno i dati nelle prossime stagioni, qualora persistano le ondate anomale di temperature elevate anche in autunno“. Per proteggere al meglio i bimbi, secondo la specialista “sono necessari formazione e aggiornamento da parte del personale sanitario. Ma anche l’attuazione di misure di protezione e prevenzione come l’eliminazione delle fonti di acqua stagnante, l’utilizzo di zanzariere nelle zone più a rischio“. Per le zecche, invece, è strategica la pulizia del sottobosco e lo sfalcio dei prati. “Per poche di queste malattie – specifica Giacomet – abbiamo a disposizione dei vaccini, come per la Tbe e recentemente per la Dengue”. Per proteggere specie i bambini, poi, viene suggerito l’utilizzo di repellenti a seconda dell’età (evitandoli nei piccoli sotto i 3 mesi). L’utilizzo di vestiti a manica lunga e di colore chiaro, soprattutto di sera e in caso di passeggiate nel bosco. Sanità pubblica

Dunque l’ombra invisibile dei virus minaccia la salute degli italiani. West Nile, Usutu, Toscana, Tbe (encefalite da zecca): sono solo alcune delle arbovirosi autoctone maggiormente presenti nel nostro Paese, cui si aggiungono quelle di importazione come Chikungunya, Zika e Dengue . Di quest’ultima si contano ora anche casi autoctoni. Solo in Lombardia parliamo complessivamente di oltre 200 casi nel 2023, di cui 97 di Dengue (su 298 totali in Italia). La West Nile, arbovirosi autoctona, segna 283 casi dall’inizio di maggio, di cui 166 nella forma neuro-invasiva e una maggior frequenza sempre in Lombardia: 53 casi confermati e 8 decessi sui 17 notificati. “Spesso sottostimate, le arbovirosi- causate da oltre 100 specie virali- sono malattie infettive trasmesse da zanzare, zecche e pappataci. Un semplice morso o una puntura sono un veicolo potenziale e sufficiente per sviluppare nell’uomo specifiche malattie, anche in forma grave o letale“.

Attenzione ai bambini

A fare il punto è l’Ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri di Milano, impegnato nella formazione dei propri iscritti con iniziative e corsi accreditati. Le arbovirosi – spiegano i medici – costituiscono un importante problema di sanità pubblica mondiale, anche in Italia dove il fenomeno è in sensibile crescita. Cambiamenti climatici, aumento dei viaggi intercontinentali, scambi commerciali hanno favorito l’importazione e la riproduzione sul nostro territorio di nuove specie di vettori provenienti da altri Paesi e l’ampliamento dell’area di distribuzione di specie indigene. L’Omceo di Milano promuove la formazione dei medici con un corso in programma il 7 novembre (Fad sincrona ‘ Dengue , West Nile e altre arbovirosi: cosa dobbiamo sapere’). Tra i relatori: Stefano Rusconi, direttore della Struttura complessa Malattie infettive ospedale di Legnano – università Statale di Milano. Marino Faccini, direttore Dipartimento Prevenzione Ats Milano. Massimo Galli, specialista in malattie infettive, scrittore e cultore della materia. Gabriele Pagani, specialista in malattie infettive e tropicali all’ospedale di Legnano. Gli esperti affronteranno epidemiologia, diffusione. Prevenzione, approcci terapeutici. Posizionamento rispetto ad altre malattie infettive, nuovi scenari, Con un focus sulla malattia di Dengue . E una particolare attenzione per l’infanzia.

Esperimento Colombia

Intanto si sperimentano rimedi Tre città della Colombia hanno visto un drastico calo dell’incidenza della D engue negli anni successivi all’introduzione delle zanzare portatrici di Wolbachia, un batterio che impedisce all’insetto di trasmettere virus. Nei quartieri in cui le zanzare Wolbachia erano ben radicate, l’incidenza della D engue è diminuita del 94-97%. I casi di dengue stanno battendo ogni record nelle Americhe. Le zanzare Aedes aegypti sono state rilasciate dal World Mosquito Program, un’organizzazione noprofit che ha condotto esperimenti simili in Australia, Brasile, Indonesia e Vietnam, tra gli altri Paesi. In Colombia, le zanzare modificate sono state liberate in una delle regioni più popolose del Paese. “Si tratta del più grande rilascio continuo di zanzare Wolbachia a livello globale, in termini di popolazione coperta e di area”, ha affermato Katie Anders, epidemiologa presso il WMP e la Monash University di Melbourne in Australia. Anders ha presentato i risultati all’incontro annuale dell’American Society of Tropical Medicine and Hygiene di Chicago, in Illinois. Quando sono infettate da Wolbachia, le zanzare hanno molte meno probabilità di trasmettere malattie come la dengue e lo Zika. Perché i batteri competono con questi virus. Inoltre, gli insetti trasmettono i batteri alla loro prole. I ricercatori sperano che le zanzare modificate si incroceranno con la popolazione selvatica ovunque vengano rilasciate e che il numero di zanzare con Wolbachia finisca per superare quello delle zanzare senza.

Zanzare modificate