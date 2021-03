Tutte le mie strade portavano in Africa

Nonostante il riconoscimento globale e nazionale dei diritti dei bambini, il Kenya deve ancora affrontare molte sfide come la povertà, l’accesso limitato all’acqua potabile e all’assistenza sanitaria, la violenza contro i bambini, i matrimoni precoci e le mutilazioni genitali femminili.

Purtroppo il Kenya è anche estremamente colpito da una delle peggiori epidemie di HIV e AIDS del mondo. Le conoscenze e gli strumenti per prevenire la trasmissione dell’HIV sono disponibili in tutto il mondo, ma il controllo dell’AIDS in Kenya è destinato a essere inutile a meno che non vengano compiuti forti sforzi per la riduzione della povertà, l’ignoranza e per il controllo di altre comuni malattie sessualmente trasmissibili. La prevalenza dell’HIV in Kenya si è ridotta negli anni al 4,9%. Tuttavia, il tasso rimane sproporzionatamente più alto tra le donne. Sebbene la percentuale di nuove infezioni si sia notevolmente ridotta negli ultimi anni, è ancora probabile che i bambini, gli adolescenti e i giovani, in particolare le donne, siano infetti.

L’esperienza di volontariato di Naomi

A diciotto anni ha trascorso un anno di volontariato in Kenya, da agosto 2015 ad agosto 2016. Si è offerta volontaria per un’organizzazione chiamata Weltwärts nel villaggio di Nyang’Oma, proprio al confine con l’Uganda. Sin da piccola, aveva sentito un forte legame con l’Africa. Durante quei dodici mesi ha preso parte a molte attività. Il primo è stato un progetto in un ospedale dove ha avuto l‘opportunità di imparare molto sull’HIV e sul virus della malaria. Per i primi tre mesi di formazione, i medici le hanno insegnato come fare i test HIV e come identificare il virus nel sangue. Successivamente, ha condotto una campagna nelle scuole per sensibilizzare le ragazze e insegnare loro come proteggersi dal virus. Questo argomento era molto delicato per le ragazze, che non volevano parlarne con i medici maschi. Il sesso è un tabù nella cultura keniota. Negli altri sei mesi, durante il giorno, Naomi insegnava matematica, inglese e sport alla scuola elementare femminile. Dopo la scuola andava all’orfanotrofio per prendersi cura dei bambini.

Naomi racconta …

“Fare tutti questi progetti mi ha riempito il cuore di gioia. Per tutta la vita mi sono sentita molto fortunata, non mi sono mai dovuta preoccupare di tanti problemi. Per questo motivo, ho sempre saputo di voler restituire qualcosa. Tutte le mie strade portavano in Africa. Vivere senza acqua corrente ed elettricità costante, in un’area con il più alto tasso di malaria e HIV, ti fa capire che cose come una buona assistenza sanitaria, docce con acqua calda ed elettricità 24 ore su 24 non sono cose normali per tutti. Al contrario, sono un privilegio che alcune persone hanno e altri possono solo sognare. Il Kenya è un paese meraviglioso con paesaggi mozzafiato, da spiagge di sabbia bianca e montagne incredibili ai parchi nazionali che ospitano migliaia di animali. Soprattutto, un luogo abitato da persone cordiali, appartenenti a più di 50 tribù, che parlano molte lingue diverse e hanno le loro credenze. Ho passato molti giorni con le mie ragazze a scuola, ballando e cantando tutto il giorno, il che mi ha riempito di tanta felicità. Ho imparato a fare i test contro la malaria e l’HIV durante il mio tempo in laboratorio e ho visto una donna sieropositiva che partoriva due gemelli sani e sieropositivi perché prendeva regolarmente i suoi farmaci. Quello che ammiro di più sono le donne. Perché, come diceva George Monbiot, ‘se la ricchezza fosse il risultato inevitabile del duro lavoro e dell’impresa ogni donna in Africa sarebbe milionaria”. Spesso hanno più di cinque figli da nutrire, vestire e mandare a scuola, oltre a cucinare, fare le pulizie, lavorare nei campi e vendere verdura al mercato. Mentre i loro mariti sono impegnati con le altre mogli o devono stare lontani da casa per molto tempo, queste donne gestiscono tutto e non si lamentano mai”.

Le ultime riflessioni di Naomi

“Quell’anno mi ha influenzato in tanti modi. Spero davvero di aver avuto un impatto sulle mie ragazze e di poter cancellare i pregiudizi e rimanere in contatto con i miei amici del villaggio, che per me saranno sempre una famiglia. Molte persone iniziano a fare volontariato perché vogliono rendere il mondo un posto migliore o almeno cercano di fare un cambiamento. Ma non lo fai. In realtà è una cosa piuttosto egoistica. L’unica cosa che puoi davvero cambiare sei te stesso. Perché, alla fine della giornata, quando torni a casa ti accorgi che lì è tutto uguale. Se uno se ne accorge, capisce che un anno di volontariato può essere un’esperienza davvero straordinaria che cambia la tua vita!”

Beatrice Celegon è una tirocinante della cooperativa sociale Volunteer in The World

