A costituire la “filiera accogliente” per affrontare l’emergenza è stato il terzo settore. L’associazione il Casolare è una associazione di volontariato, costituita nel 1996 su impulso della Caritas. E assiste le persone prive di mezzi adeguati e le famiglie rimaste senza un tetto. Ospitati e ospitanti sono stati seguiti in ogni fase dell’integrazione. Innanzi tutto sono stati supportati nella compilazione dei documenti. Ossia nei passaggi burocratici necessari per essere in regola nell’accoglienza. “Ci siamo sempre interfacciati con la questura. Soprattutto per la richiesta dei permessi di soggiorno d’emergenza – racconta Sandra Gramigni-. Inoltre ci siamo coordinati con le scuole per l’inserimento dei bambini. Abbiamo compilato le domande relative ai sussidi. Sono stati trovati gli interpreti per comunicare. E abbbiamo attivato le tessere dell’Emporio per i bisogni alimentari”.

Rete solidale