Incendio sui binari, ferrovie in tilt

In fiamme i binari nei pressi di Paola. Tratte bloccate fino in Sicilia, anche 13 ore di ritardo verso il Nord-Italia

REDAZIONE

E'

a causa di un incendio che la circolazione ferroviaria tra Calabria e Sicilia è letteralmente andata in tilt, provocando ritardi ed enormi disagi sia in un senso che nell'altro. Un rogo divampato nei pressi della città di Paola, nel cosentino, dove da ieri sera i soccorritori si sono messi al lavoro per tentare di arginare le fiamme. Mostruosi i ritardi accumulati: secondo quanto riferito dal sito ViaggiaTreno di Trenitalia, alcuni convogli hanno messo assieme addirittura 13 ore in più sulla tabella di marcia, in particolare alcuni diretti a Milano Centrale e Roma Termini. Gravi disagi anche in Sicilia, dove a partire dalle 3 è stata sospesa la circolazione tra Siracusa e Augusta, sulla Catania-Siracusa, in questo caso per la presenza di rami sui binari. Il tratto è stato poi riaperto ma, anche in questo caso, con considerevoli ritardi (anche di 90 minuti). Problemi anche per una tratta regionale, sostituita da un autobus.

Lavoro straordinario

In Sicilia e Calabria alcuni degli oltre 3500 interventi dei Vigili del fuoco che, nelle ultime 24 ore, si sono susseguiti in tutta Italia, come reso noto dal profilo Twitter del Comando. Particolari difficoltà nel Centro-Sud, con oltre 1000 interventi nel Lazio e in Campania, ma anche verso il Meridione, soprattutto per danni causati dalle forti raffiche di vento che hanno investito la Penisola. Proprio nel Lazio, sono 4 le persone rimaste uccise per incidenti provocati dal vento, in particolare per la caduta di alberi.

