Le misure da mettere in campo per incentivare la natalità

La natalità è una delle questioni fondamentali per il nostro Paese. Essa significa famiglia, figli ed educazione, ovvero gli elementi più belli che ci possano essere nella vita di ognuno. La natalità però, non può essere incentivata attraverso degli appelli alle donne o altro. Bisogna invece dar loro la possibilità di formare una famiglia, aspettare figli e poi crescerli. Tante questioni devono essere affrontate e risolte. È chiaro ed evidente che la società è cambiata, dobbiamo però fare il modo che, le giovani generazioni, possano fare famiglia e, nello stesso tempo, se si desidera farlo, poter lavorare. Occorre però mettere in campo gli strumenti adeguati che permettano loro di avere questa sovrapposizione, ovvero essere madri e continuare a mantenere la propria professionalità. Oltre a ciò però, servono ulteriori misure tese ad agevolare il diritto alla casa, sia attraverso affitti calmierati che mediante agevolazioni sui mutui per l’acquisto di abitazioni. A ciò si deve aggiungere una maggiore considerazione per i genitori lavoratori che, a volte, le aziende mal sopportano.

Le questioni che ho esemplificato devono essere risolte quanto prima perché, così facendo, si aumenterà la natalità nel nostro Paese e ciò è cosa buona e giusta. Oltre a ciò, in collegamento all’attuale denatalità, c’è la questione dei giovani i quali, non trovando occasioni di lavoro adeguatamente retribuite nel nostro Paese, si recano all’estero, si pensi che secondo i dati Istat sono almeno 90 mila, e contribuiscono alla decrescita italiana. Dobbiamo fare il modo che, in Italia, ci sia un’offerta di lavoro decente almeno come quella che viene data loro all’estero. Così facendo si potrà contrastare efficacemente la grave denatalità che affligge il nostro Paese.