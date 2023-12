Anziani e inclusione: tutto passa dalla solidarietà

Gli anziani e la loro inclusione rappresentano un aspetto di fondamentale importanza per la nostra società. Le generazioni passate sono quelle che hanno costruito il paese quindi, a loro, va il nostro ringraziamento. È necessario però, mettere in campo tutte le iniziative necessarie per star loro vicino, anche pensando all’inverno e al Natale. In particolare, riflettendo sulle iniziative di carattere collettivo, laddove ci sono enti e associazioni di volontariato che permettono agli anziani di ritrovarsi tra di loro, dialogare, non sentirsi soli e abbandonati e, magari, donare loro un pranzo di Natale in compagnia. Sosteniamo questa tipologia di interventi da parte delle istituzioni, soprattutto quelle amministrative, affinché attraverso la previsione di diversi momenti di aggregazione, possano partecipare a pieno titolo alla vita delle comunità.

Il secondo aspetto riguarda invece ognuno di noi in termini individuali. Se si hanno dei vicini anziani che vivono in solitudine li si possono invitare a pranzo o a cena e aiutarli nelle piccole faccende quotidiane, come il fare la spesa o acquistare il giornale. Bisogna dimostrare che la cittadinanza, la comunanza e soprattutto la solidarietà, sono un elemento imprescindibile per la società nel suo complesso.