Usa: polizia spara e uccide un afroamericano 23enne in California

La polizia di San Bernardino, in California, ha ucciso un afroamericano di 23 anni che scappava. Il ragazzo si chiamava Robert Adams.

WARNING: GRAPHIC ⚠️ Police in San Bernardino roll up in an unmarked car and execute a young Black man. Robert Adams ran for his life and was shot in the back. pic.twitter.com/qKSiStzzxd

Un video shock mostra un agente aprire il fuoco pochi secondi dopo essere sceso dall’auto civetta su cui si trovava. Lo riportano i media americani. Secondo la polizia i due agenti facevano parte di un’unità specializzata che indagava su un locale dedito al gioco d’azzardo illegale.

L’afroamericano stava parlando con qualcuno prima di dirigersi verso l’auto della polizia non identificata quando ha visto i due agenti scendere dalla vettura ed è scappato. Una fuga durata poco: uno degli agenti ha sparato e Robert Adams è caduto a terra; trasportato in un ospedale, è morto poco dopo per le ferite riportate.

La famiglia del ragazzo ucciso ammette che Adams lavorava nel locale di gioco d’azzardo illegale, ma accusa gli agenti di non essersi identificati. Sua madre, Tamika Deavila King, ha risposto alla CBS Los Angeles mettendo in dubbio la decisione dell’ufficiale di sparare con la pistola.

“Potrei capire se fosse una minaccia per loro”, ha detto King alla CBS, riferendosi alle azioni di suo figlio nei momenti precedenti la sparatoria. “Ma non era una minaccia per loro. Stava correndo per salvarsi la vita”.

Robert Adams, 23, was killed by a San Bernardino cop, who shot him in the back while he was fleeing. He was killed seconds after police arrived in an unmarked car.

His mom, Tamika King, told me: “A part of me is gone now + I can’t ever get it back. I want criminal prosecution." pic.twitter.com/aaf7aBxO1q

— Sam Levin (@SamTLevin) July 20, 2022