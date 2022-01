USA, 13 morti in un rogo

Ci è voluta un’ora ai vigili del fuoco per domare l’incendio in un edificio poco lontano dal centro di Philadelphia nel quale hanno perso la vita 13 persone.

Cos’è successo

Secondo i media statunitensi le autorità non sono ancora entrate negli appartamenti e non è chiaro quante persone abitassero nella townhouse, un’abitazione di tre piani suddivisa in appartamenti. I pompieri sono intervenuti nella casa che si trova nel quartiere di Fairmount, a qualche chilometro dal centro della citta, dopo una chiamata. Due persone sono rimaste ferite, mentre non si conoscono ancore le cause del rogo.

