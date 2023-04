Turchia: ong denunciano abusi della polizia nelle zone terremotate

Agenti delle forze dell’ordine inviati dalla polizia nella regione devastata dai terremoti del 6 febbraio 2023 e dei giorni seguenti hanno picchiato, torturato e maltrattato persone sospettate di furto e saccheggio: la denuncia arriva da Amnesty International e Human Rights Watch che riferiscono di una persona morta in custodia dopo essere stata torturata e di almeno altri 13 casi di maltrattamento.

I casi di maltrattamento

In alcuni casi, le forze dell’ordine non sarebbero intervenute per impedire tentativi di linciaggio ai danni di persone sospettate di reati. Sebbene siano stati segnalati episodi di furto e saccheggio di case e negozi all’indomani del terremoto, che hanno presentato alle forze dell’ordine un’enorme sfida per la sicurezza – osservano le due ong -, il diritto internazionale e le stesse leggi turche vietano la torture e altri maltrattamenti ai danni di persone sospette, in qualsiasi circostanza. E il governo turco ha ripetutamente affermato di sostenere una politica di “tolleranza zero per la tortura”.

“Rapporti credibili di polizia, gendarmi e personale militare che sottopongono persone sospettate di crimini a percosse violente e prolungate e detenzione arbitraria e non ufficiale sono un’accusa scioccante contro le pratiche delle forze dell’ordine nella regione terremotata della Turchia”, ha dichiarato Hugh Williamson, direttore per l’Europa e l’Asia centrale all’Osservatorio dei Diritti Umani. Tutti i casi di tortura e altri maltrattamenti, tranne tre, si sono verificati nella città di Antakya, nella provincia di Hatay. In quattro casi, le vittime erano profughi siriani e le modalità delle aggressioni indicavano una ulteriore motivazione xenofoba, dicono Amnesty e Hrw.

Fonte: Ansa