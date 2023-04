Terremoto magnitudo 6.3 al largo di Panama

Terremoto del 6.3 al largo di Panama, Stato dell’America centrale, situato nella parte più stretta della regione istmica. Confina a nord con il Mar delle Antille, a est con la Colombia, a sud con l’Oceano Pacifico e a ovest e nord-ovest con la Costa Rica. Si estende per 75517 km² e ha una popolazione, nel 2013, di 3 661 868 abitanti. La capitale è Panama, città che conta quasi 900 000 abitanti.

Terremoto del 6.3 al largo di Panama

Un terremoto di magnitudo 6,3 ha colpito l’Oceano Pacifico al largo di Panama, secondo l’Istituto di geofisica statunitense USGS, ma la protezione civile panamense non ha segnalato vittime o danni. La scossa, avvenuta a circa 80 km dalla costa di Panama a una profondità di 13 chilometri, secondo l’Usgs, è stata avvertita in gran parte del Paese, compresa la capitale situata a circa 350 km dall’epicentro. Secondo la Protezione civile panamense (Sinaproc), che da parte sua ha riportato una magnitudo di 6.7, il sisma è avvenuto alle 17:18 ora locale (0:18 in Italia). Il terremoto non ha generato uno tsunami.

Fonte: Ansa