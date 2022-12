Tre arresti per estorsione in Brianza

Gli indiziati avrebbero utilizzato una bomba carta per estorcere alle vittime ottomila euro

I Carabinieri della compagnia di Monza hanno tratto in arresto tre persone che hanno fatto esplodere una bomba carta sotto casa di una coppia residente a Brugherio, con l’intento di estorcere loro una somma di denaro pari a ottomila euro.

Il reato

Una bomba carta fatta esplodere sotto l’abitazione della vittima per estorcere ottomila euro: è questa l’ipotesi di reato con cui sono stati arrestati tre giovani.

Gli arrestati

Si tratta di un ventinovenne milanese, presunto autore di numerose telefonate minatorie, di un diciannovenne di origini pugliesi e di un ventenne di origini campane, entrambi residenti nell’hinterland milanese, scoperti nelle immediatezze dell’attentato in una casa di Brugherio, in provincia di Monza e Brianza, abitata da una coppia vittima delle minacce, effettuato mediante l’esplosione di una bomba carta.

L’operazione dei Carabinieri

I Carabinieri della compagnia di Monza hanno quindi tratto in arresto i soggetti, colti in flagranza di reato in concorso fra loro, essendo stati sorpresi dai militari subito dopo aver fatto esplodere l’ordigno all’interno della corte di pertinenza dell’abitazione della coppia di Brugherio. Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati tradotti presso la Casa circondariale di Monza, a disposizione della locale autorità giudiziaria.

Fonte: Ansa