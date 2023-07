Travolge folla con un furgone, attentato terroristico a Tel Aviv

Attentato terroristico a Tel Aviv, capitale di Israele. Un uomo ha investito dei passanti alla fermata dell’autobus. Otto i feriti di cui 2 in modo grave. Secondo i media, l’attentatore – poi neutralizzato – sarebbe un palestinese di 23 anni di un paese vicino Hebron in Cisgiordania. La Cisgiordania è da giorni sotto attacco militare israeliano: oggi 10 palestinesi sono stati uccisi a Jenin.

Auto contro passanti a Tel Aviv

Dieci persone [poi indicate in 8, ndr] sono state ferite da un’auto che li ha travolti alla fermata di un autobus nella parte nord di Tel Aviv alla quale sono seguiti degli spari. Lo riferisce la polizia secondo cui si tratta di un attentato. L’autore, secondo i media, sarebbe stato “neutralizzato”. Secondo i servizi di pronto soccorso tra i feriti nell’attentato a Tel Aviv c’è una donna in gravi condizioni.

Secondo i media, una fonte della polizia ha detto che l’attentatore che era alla guida dell’auto è stato neutralizzato e ucciso da un civile che era sul posto. Il capo della polizia di Tel Aviv Ami Eshed ha poi detto ai cronisti che “non c’è dubbio che si sia trattato di un attentato”. “Dopo aver travolto i passanti – ha aggiunto – l’assalitore li ha anche pugnalati”. Sulla zona volteggia un elicottero della polizia. Secondo Eshed “è infatti necessario verificare che l’assalitore non avesse complici”.

Media, palestinese di Hebron autore attentato a Tel Aviv

E’ un palestinese di 23 anni di un paese vicino Hebron in Cisgiordania l’autore dell’attacco a Tel Aviv. Lo dicono fonti riportate dai media che lo hanno indentificato in Hassim Halaila che aveva un permesso di ricevere cure mediche a Tel Aviv. Hamas da Gaza, citata dai media, ha inneggiato all’attentato definendolo “un’eroica vendetta” per l’operazione militare a Jenin.

Capo polizia: “Almeno 8 feriti in attacco a Tel Aviv”

Sono almeno 8 i feriti israeliani nell’attentato a Tel Aviv, di cui due gravi. Questo il nuovo bilancio dell’attacco a riferito dal capo della polizia Yaacov Shabtai. “L’attentatore è arrivato a bordo di un furgone ed ha centrato una fermata di autobus e subito dopo – ha aggiunto – ha cominciato ad accoltellare i passanti. E’ stato fermato dal coraggioso intervento di un civile”. Shabtai ha aggiunto che la polizia era in allerta dopo i fatti di Jenin.

Farnesina monitora la situazione in Israele

La Farnesina, in seguito all’attentato a Tel Aviv, insieme all’Ambasciata d’Italia in Israele monitorano la situazione in stretto contatto con le autorità locali. Per qualsiasi emergenza o segnalazione la Farnesina invita a contattare l’Unità di Crisi al numero +39 06362225.

