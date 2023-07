Mattarella a Biden: “Profondo legame di amicizia tra i nostri Paesi”

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato un messaggio al Presidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden, in occasione del 247° anniversario della Dichiarazione d’Indipendenza.

Il Giorno dell’Indipendenza degli Stati Uniti (in inglese Independence Day), noto anche come 4 luglio, è la festa nazionale degli Stati Uniti che commemora l’adozione della Dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti d’America il 4 luglio 1776, con la quale le Tredici colonie si distaccarono dal Regno di Gran Bretagna, governato all’epoca da Giorgio III.

Il messaggio di Mattarella a Biden

“Il profondo legame di amicizia tra i nostri Paesi, radicato nei valori condivisi di libertà, democrazia e diritti umani, è cementato dalla presenza negli Stati Uniti di un’ampia e operosa comunità di origine italiana. Tale vincolo trae alimento da intensi e proficui scambi in ogni settore di reciproco interesse. Washington e Roma sono unite nel comune impegno a rafforzare il vincolo transatlantico, che continua a rappresentare l’ancoraggio più solido della pace e della sicurezza internazionale, oltre che il presupposto fondamentale per affrontare con efficacia le più pressanti sfide del nostro tempo. La nostra fermezza e l’unità di intenti dinanzi alla brutale aggressione russa all’Ucraina – e alle sue drammatiche conseguenze – ne hanno dimostrato, ancora una volta, la perdurante vitalità”. Lo ha scritto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al presidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden, in occasione del 247° anniversario della Dichiarazione d’Indipendenza.

“In un contesto internazionale caratterizzato da molteplici sfide, lavoriamo congiuntamente nella Nato, nel G7 e in seno ai principali organismi internazionali per difendere l’ordine internazionale basato sulle regole e i principi sanciti nella carta delle Nazioni Unite”, ha proseguito il Capo di Stato italiano.

“Confido, quindi, che Stati Uniti e Italia proseguiranno lungo il cammino di una collaborazione sempre più articolata e approfondita a favore della pace, della sicurezza e della prosperità internazionale”, ha concluso Mattarella esprimendo i miei più sinceri auguri di benessere per la Sua persona e per l’amico popolo statunitense”.

Fonte: Quirinale