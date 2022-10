Trapianti: a Fabriano record di età per un donatore

Il prelievo di fegato da una donna di 97 anni e mezzo salva una vita: è la donatrice di organi più anziana mai registrata in Italia

E’ stato effettuato all’ospedale “Engles Profili” di Fabriano, in provincia di Ancona, un prelievo di fegato record: la donatrice è la più anziana di sempre in Italia. Nel 2019 a Firenze, nel 2018 a Grosseto, nel 2008 a Ravenna e nel 2003 a Savona erano già stati prelevati organi a donatori con 97 anni compiuti ma nessuno longevo come la donatrice di Fabriano, 97 anni, 6 mesi e 29 giorni.

L’espianto al Profili di Fabriano

L’espianto è stato effettuato da una donna di Fabriano deceduta sabato scorso a 97 anni, 6 mesi e 29 giorni, in seguito ad emorragia cerebrale: la donatrice di organi più anziana mai registrata in Italia. Ieri all’ospedale Di Torrette (Ancona), è stato eseguito il trapianto salva-vita dell’organo su un altro paziente, riporta l’Ansa.

Le dichiarazione della responsabile del Centro Regionale Trapianti Marche

“Il fegato di una donna di 97 anni ha permesso di salvare una vita“, fa sapere Francesca De Pace, responsabile del Centro Regionale Trapianti Marche. Il prelievo d’organo è avvenuto sabato all’ospedale di Fabriano su una donna di 97 anni del posto deceduta in seguito ad emorragia cerebrale: “Ieri all’ospedale regionale di Torrette (Ancona), il trapianto salvavita, perfettamente riuscito”. “Per le Marche e l’Italia l’età del donatore rappresenta un record di cui andare fieri”, evidenzia la dott.ssa De Pace che ricorda l’importanza della donazione di organi nel “salvare vite”. “Ringrazio la famiglia del donatore per la sua generosità – conclude – e l’equipe dell’ospedale di Fabriano che ha reso possibile il trapianto”.