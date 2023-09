Svuotato l’hotspot di Lampedusa: restano solo 234 ospiti

L’hotspot di Lampedusa è stato svuotato. Sono 234, fra cui 119 minori non accompagnati, i migranti presenti nell’hotspot di Lampedusa. In serata la polizia scorterà al porto 51 migranti che verranno imbarcati sul traghetto di linea Cossyra e trasferiti a Porto Empedocle.

Migranti: hotspot Lampedusa svuotato

L’hotspot di Lampedusa è stato svuotato. Nella struttura di contrada Imbriacola restano 198 migranti, fra cui 120 minori non accompagnati. Alcuni dei 198 non possono essere trasferiti perché la polizia sta verificando posizioni e pendenze giudiziarie, mentre altri sono testimoni di fatti che la Questura sta approfondendo dal punto di vista investigativo con l’autorità giudiziaria. Nel giro di qualche giorno anche loro verranno trasferiti verso altre destinazioni. “Siamo stati strapieni, ma non siamo mai andati in difficoltà – ha spiegato il questore di Agrigento, Emanuele Ricifari -. Né la polizia, né Croce Rossa sono andate mai in difficoltà e la struttura di primissima accoglienza non è stata mai al collasso”.

Migranti: 234 in hotspot a Lampedusa

Sono 234, fra cui 119 minori non accompagnati, i migranti presenti nell’hotspot di Lampedusa. I poliziotti in servizio nella struttura di contrada Imbriacola hanno fatto, durante la mattinata, un nuovo censimento e il dato delle presenze è stato aggiornato. I 36 migranti in più, rispetto al dato di stamattina (198), sono persone ritrovate alla spicciolata, nei giorni scorsi, sull’isola dopo degli sbarchi autonomi. L’ultimo è stato ritrovato durante la notte. Su disposizione della Prefettura di Agrigento, in serata la polizia scorterà al porto 51 migranti che verranno imbarcati sul traghetto di linea Cossyra e trasferiti a Porto Empedocle.

Tensostruttura a Porto Empedocle, 250 migranti pronti a partire

Sono 500, metà dei quali minorenni non accompagnati, i migranti ospitati nell’area sbarchi e pre-identificazioni di Porto Empedocle (Agrigento) dove i vigili del fuoco del comando provinciale hanno ultimato il montaggio di una nuova, grande, tensostruttura che servirà a dare riparo dal freddo e dalle intemperie. Oggi, su disposizione della Prefettura, partono circa 250 persone la maggior parte dei quali arrivati, all’alba, da Lampedusa, con il traghetto Cossyra. I primi autobus sono già arrivati. Un centinaio invece, per la Toscana, partiranno in serata. La tensostruttura, la seconda collocata sulla banchina, stamani avrà l’impianto di illuminazione e quello idrico. Servirà, anche questa, così come le altre più piccole, in caso di nuove ondate di sbarchi e trasferimenti da Lampedusa, in attesa che a Porto Empedocle comincino i lavori per la creazione dell’hotspot. A mobilitarsi per il montaggio, ancora una volta, sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento che 24 ore su 24 sono anche a disposizione della Prefettura per affrontare e risolvere ogni criticità che possa sorgere proprio nell’area sbarchi.

Fonte: Ansa