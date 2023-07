Chavkat Mirzioïev eletto per la terza volta presidente dell’Uzbekistan

Chavkat Mirzioïev, presidente uscente dell’Uzbekistan, ha vinto le elezioni presidenziali tenute ieri con l’87,05% dei voti. 66 anni il prossimo 24 luglio, Mirzioïev è al terzo mandato: in carica dal 2016, vi resterà fino al 2030.

Uzbekistan: il presidente uscente vince con l’87% dei voti

Il presidente uscente dell’Uzbekistan, Chavkat Mirzioïev, [scritto anche Shavkat Mirziyoyev, ndr] ha vinto le elezioni presidenziali tenute ieri con l’87,05% dei voti: è quanto emerge dai risultati preliminari annunciati oggi dalla Commissione elettorale in una conferenza stampa nella capitale Tashken. Mirzioïev, che correva contro tre candidati perlopiù sconosciuti, si aggiudica così un terzo mandato, fino al 2030. L’affluenza alle urne ha sfiorato l’80%.

Chiuse le urne in Uzbekistan, affluenza oltre il 70%

Si sono chiuse alle 20 ora locale (le 23 in Italia) le urne per le elezioni presidenziali anticipate in Uzbekistan, e la Commissione elettorale centrale dovrebbe pubblicare i risultati preliminari in giornata. Alle 17:00 di ieri, oltre 13,4 milioni di elettori (pari al 69,8% degli aventi diritto) avevano espresso il proprio voto. Lo scrive l’agenzia turca Anadolu.

Il 30 aprile i cittadini uzbeki hanno votato degli emendamenti costituzionali che prevedono l’estensione del mandato presidenziale dagli attuali cinque anni a sette e consentirebbero anche di rieleggere il presidente in carica Shavkat Mirziyoyev, già titolare di due mandati consecutivi e al potere dal 2016. Si contende la carica di capo dello Stato con altri tre candidati: Ulugbek Inoyatov del Partito democratico popolare, Abdushukur Khamzayev del Partito ambientalista e il leader del Partito socialdemocratico Adolat (Giustizia), Robakhon Makhmudova, che è anche il primo vicepresidente della Corte suprema.

La Turchia ha accolto con favore “la conclusione positiva delle elezioni presidenziali anticipate in Uzbekistan svolte in un’atmosfera pacifica e tranquilla”, ha dichiarato il ministero degli Esteri turco in una nota. “Apprezziamo molto la stabilità e il benessere dell’Uzbekistan, con il quale abbiamo elevato le nostre relazioni a un partenariato strategico globale, e ci auguriamo che l’esito delle elezioni sia di buon auspicio per il popolo uzbeko amichevole e fraterno”, ha aggiunto il ministero.

Fonte: Ansa