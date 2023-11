Mattarella dal presidente uzbeko Mirziyoyev per la firma di accordi

Il presidente Mattarella, da ieri nella capitale uzbeka, è arrivato al palazzo presidenziale accolto da una cerimonia ufficiale di benvenuto. Terrà oggi una serie di colloqui politici a Tashkent con il presidente dell’Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev.

Mattarella dal presidente uzbeko Mirziyoyev, firma accordi

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, avrà oggi una serie di colloqui politici a Tashkent con il presidente dell’Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev. Il capo dello Stato, da ieri nella capitale uzbeka, è arrivato al palazzo presidenziale accolto da una cerimonia ufficiale di benvenuto.

Saranno firmati anche una serie di intese bilaterali. La prima è un accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell’Uzbekistan sull’esenzione dall’obbligo di visto per corto soggiorno in favore dei titolari di passaporto diplomatico.

Le intesse bilaterali

La seconda è un Memorandum of Understanding fra il Ministero dell’Università e della Ricerca e il Ministero dell’Università, della Scienza e dell’Innovazione uzbeko sulla cooperazione nel campo della scienza, della tecnologia e dell’innovazione. Quindi un Memorandum di Intesa sullo sviluppo dell’istruzione pubblica tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito il Ministero dell’Istruzione prescolare e scolastica della Repubblica dell’Uzbekistan. Ancora un altro Memorandum of Understanding sulla cooperazione fra l’Istituto Diplomatico del Ministero degli Esteri e l’Accademia Diplomatica presso l’Università dell’Economia Mondiale e della Diplomazia del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica dell’Uzbekistan. Infine un Memorandum of Understanding fra il Ministero per le Politiche Giovanili e lo Sport della Repubblica dell’Uzbekistan e il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana sulla cooperazione nel campo dello sport e dell’educazione fisica.

Prima dei colloqui il presidente Mattarella ha deposto una corona di fiori al monumento dell’Indipendenza uzbeko a Tashkent. Nel pomeriggio visiterà la sede del Politecnico di Torino nella capitale uzbeka dove parteciperà a un seminario di lavoro. In serata è previsto il trasferimento a Samarcanda.

Fonte: Ansa