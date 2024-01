E’ stato scelto il logo del G7 che si terrà sotto la presidenza italiana dal 13 al 15 luglio in Puglia. 7. Il G7 è un gruppo, composto da Italia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti e Ue. Logo dell’evento un ulivo con le radici “che si immergono nel mare nostrum e che ha in cima 7 olive, che rappresentano le 7 nazioni” che partecipano la summit.

“Il 1 gennaio l’Italia ha assunto la presidenza del G7. Il gruppo, composto da Italia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti e Ue, è unito da valori comuni e svolge un ruolo chiave nella difesa della libertà e della democrazia e nell’affrontare le sfide globali”. E’ quanto si legge nell’account ufficiale su X del G7 a presidenza italiana. Logo dell’evento, e del profilo social, un ulivo con le radici “che si immergono nel mare nostrum” e che ha in cima “7 olive, che rappresentano le 7 nazioni”, spiegano dal governo.

The Italian G7 Presidency will last until December 31st 2024 and will feature a dense programme of technical meetings and institutional events throughout the country. The main event, the Leaders' Summit, will be held on June 13-15 in Apulia.

2/2

— G7 Italy (@G7) January 5, 2024