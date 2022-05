Fermato il padre di 57 anni. I corpi di una donna e della figlia sono stati trovati in un'abitazione di Samarate, in provincia di Varese

I corpi di una donna di 56 anni e di sua figlia di 16 anni sono stati trovati senza vita verso le 8 fa in un’abitazione di Samarate, in provincia di Varese. Ferito anche l’altro figlio, un 23enne. Sul posto il marito della donna e padre dei ragazzi, un uomo di 57 anni trovato insanguinato e, sembra, con ferite da taglio sui polsi.

Tragedia familiare

A dare l’allarme sono stati i vicini di casa, una villetta in via Torino, alla periferia di Samarate. Sul posto i carabinieri del Comando Provinciale di Varese.

La prima ipotesi, per cui l’uomo è stato fermato, è che durante la notte abbia ucciso moglie e figlia e abbia tentato di uccidere anche il figlio. In un primo momento si era diffusa la notizia che anche il ragazzo fosse stato ucciso.

Il figlio ferito – riporta Repubblica – avrebbe comunque un grave trauma cranico: è stato trasportato all’ospedale di Circolo di Varese. Anche il padre è stato portato in ospedale a Busto Arsizio, sembra per medicare i tagli che – da una prima ricostruzione – si sarebbe fatto, anche se non è escluso che siano ferite dovute al tentativo di moglie e figli di difendersi. Piantonato dai carabinieri, è in stato di fermo.

