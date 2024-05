Sono oltre 40 le persone morte in seguito alle inondazioni che hanno colpito l'isola di Sumatra, nell'Indonesia occidentale

Si aggrava il bilancio delle vittime del maltempo in Indonesia. Almeno 41 persone sono morte e altre 17 risultano disperse in seguito alle inondazioni che hanno colpito l’isola di Sumatra, nell’Indonesia occidentale. Lo ha dichiarato il portavoce dell’Agenzia per la gestione dei disastri di Sumatra.

Sale il bilancio dei morti per le inondazioni in Indonesia

Il bilancio delle vittime delle inondazioni e delle colate di lava fredda sull’isola indonesiana occidentale di Sumatra è salito a 41 morti e 17 dispersi, ha detto un funzionario dell’agenzia locale per la gestione dei disastri. Piogge torrenziali sono cadute per diverse ore sabato sera nei distretti di Agam e Tanah Datar, nella parte ovest di Sumatra, provocando inondazioni improvvise colate da Monte Marapi, un vulcano dell’isola.

Fonte: Ansa