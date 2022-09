Russia: sparatoria in una scuola a Izhevsk, 9 morti tra cui 5 bambini

Una sparatoria è avvenuta questa mattina in una scuola di Izhevsk, nella repubblica russa dell’Udmurtia, nella Russia centrale. Sono nove le vittime, tra cui cinque bambini, Uccisi anche due insegnanti e due guardie di sicurezza. L’aggressore si è suicidato. Lo riferisce la polizia citata dalla Tass.

A shooting was reported in school No. 88 in #Izhevsk, #Russia. According to preliminary information, a security guard died and three children were injured. pic.twitter.com/LSXueGhxGg

— NEXTA (@nexta_tv) September 26, 2022