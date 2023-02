Ravanusa, tentato omicidio di un giovane

Un trentaduenne tunisino è stato raggiunto da diversi colpi di fucile ieri sera, alle ventitré circa, nei pressi di un bar nel centro di Ravanusa, in provincia di Agrigento.

Le condizioni del ferito

L’uomo ferito è stato soccorso e inizialmente – non ritenuto in pericolo di vita – è stato portato all’ospedale di Canicattì. Poco dopo, per delle complicanze, è stato trasferito all’ospedale Villa Sofia di Palermo dove è ricoverato in Rianimazione.

Le indagini

Attualmente, i militari dell’Arma dei Carabinieri, stanno svolgendo le indagini del caso per stabilire l’esatta dinamica dei fatti e risalire agli autori del tentato omicidio. Gli investigatori, inoltre, hanno già verificato l’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza, pubblici o privati, presenti nella zona.

Fonte: Ansa