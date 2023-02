Oggi nuovo vertice tra Kiev e Ue

Oggi, dopo oltre undici mesi dall’inizio della guerra in Ucraina, ci sarà un nuovo incontro tra il presidente ucraino e i vertici dell’Unione Europea. Secondo quanto scritto dal New York Times, i militari russi morti nel conflitto sarebbero duecentomila.

L’incontro tra Ucraina e Ue

I leader dell’Unione europea incontreranno oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Kiev, dopo l’arrivo di ieri sera, nella capitale ucraina, della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen e del presidente del Consiglio europeo, Charles Michel.

La stima

Gli analisti statunitensi, dopo il perdurarsi della guerra in Ucraina per oltre undici mesi, hanno stimato che, il numero di militari russi caduti nel conflitto, si avvicinerebbe a 200 mila, superando otto volte quello dei militari americani in due decenni di conflitto in Afghanistan. Inoltre, secondo quanto si apprende, il maggior numero di vittime, si sarebbe avuto nelle battaglie di Soledar e Bakhmut, con l’invio in prima linea delle truppe meno preparate.

Fonte: Ansa