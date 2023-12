Raid israeliano sul campo profughi di Nuseirat: decine di morti

Prosegue la guerra di Israele contro Hamas. Almeno 20 persone sono state uccise nel campo profughi di Nuseirat, nel centro della Striscia di Gaza, durante un raid israeliano. Molte altre persone sono ritenute disperse.

L’esercito israeliano ha reso noto di aver ucciso decine di terroristi armati di Hamas nel nord della Striscia e annuncia l’avvio delle operazioni a sud. Intanto l’Iran si dissocia dall’attacco di Hamas del 7 ottobre scorso: “Decisione e azione di Hamas completamente indipendente da noi”.

Fonti mediche Gaza, raid su campo di Nuseirat, 20 morti

Almeno 20 persone sono state uccise in un attacco israeliano al campo profughi di Nuseirat, nel centro della Striscia di Gaza: lo scrive l’agenzia di stampa palestinese Wafa, che cita fonti mediche, come riporta Al Jazeera. Molte altre persone sono ritenute disperse.

Israele: uccise decine di terroristi armati nel nord di Gaza

L’esercito israeliano ha reso noto di aver ucciso decine di terroristi armati di Hamas in una serie di battaglie nel nord della Striscia di Gaza. Mentre sta “espandendo l’operazione nell’area meridionale di Khan Younis”, con le truppe che hanno lanciato un’offensiva.

Iran: “L’attacco di Hamas a Israele indipendente da noi”

Il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amirabdollahian ha nuovamente affermato che l’attacco contro Israele del 7 ottobre è stata “una decisione e un’azione di Hamas completamente indipendente” dalla Repubblica islamica. Ribadendo il sostegno di Teheran per “i gruppi della resistenza che combattono contro l’arroganza globale e giocano un ruolo costruttivo per la sicurezza del Medio Oriente”, Amirabdollahian ha detto che “il regime sionista ha affrontato un collasso interno mentre gli Usa e l’Occidente hanno pienamente sostenuto le atrocità del regime a Gaza per 80 giorni”, riferisce Irna.

Il ministro degli Esteri iraniano ha anche menzionato il gruppo yemenita Ansarullah, aggiungendo che “durante la recente guerra a Gaza, gli Houthi hanno creato un nuovo regime legale nel Mar Rosso, impedendo l’attraversamento alle navi che sono dirette verso i porti israeliani”.

Fonte: Ansa