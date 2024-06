Quattro professori americani accoltellati in Cina

Quattro docenti del Cornell College dell’Iowa sono stati accoltellati nel Beishan Park di Jilin, Cina, durante uno scambio accademico. Le autorità cinesi non hanno confermato ufficialmente l’episodio, e i contenuti sui social media sono stati censurati. Hu Xijin ha definito l’attacco un caso isolato.

Cina: quattro docenti Usa accoltellati in un parco a Jilin

Quattro docenti di college americani sono rimasti feriti in un accoltellamento avvenuto lunedì nel Beishan Park di Jilin, in Cina. I quattro erano impegnati in uno scambio accademico in qualità di istruttori al Cornell College dell’Iowa, che ha riferito dell’episodio. La deputata dell’Iowa Ashley Hinson ha detto su X di essere “inorridita” dal fatto che i quattro siano stati “brutalmente pugnalati”. Il governatore dello Stato, Kim Reynolds, ha affermato di essere “in contatto con la delegazione dell’Iowa e il Dipartimento di Stato americano in risposta a questo orribile attacco”.

Notizia e immagini censurate

L’episodio, non confermato ufficialmente dalle autorità provinciali di Jilin, è finito nelle maglie della censura sui social media, dove sono comunque stati postati dei video di persona a terra, coperti di sangue. Su Weibo (l’X mandarino), un hashtag correlato è stato messo offline “secondo le leggi pertinenti”, la spiegazione dei contenuti censurati. Allo stato, le notizie su Jilin/Beishan Park sono ancora controllate su Weibo e altre piattaforme. Intanto sulla vicenda è intervenuto Hu Xijin, ex direttore del tabloid nazionalista Global Times di cui è commentatore: “Innanzitutto condanno questo attacco. E voglio dire: indipendentemente dal motivo dell’aggressore, questo incidente è un caso isolato nel contesto più ampio della società cinese”, ha scritto Hu su X. “Il sentimento generale del pubblico nei confronti dei turisti stranieri nei mercati e nelle località turistiche è amichevole”, ha aggiunto.

Fonte: Ansa