Biden e Abu Mazen invitano Hamas ad accettare la tregua

La guerra in Medio Oriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 249. Il Consiglio di sicurezza dell’Onu approva la bozza di risoluzione degli Usa che sostiene il piano di cessate il fuoco a Gaza annunciato da Biden, e invita Hamas ad accettarlo. Secondo il presidente dell’Autorità palestinese Abu Mazen, è “un passo nella giusta direzione”.

Gaza: 3 morti in raid di Israele su Nuseirat e Zawaida

L’agenzia di stampa palestinese Wafa afferma che almeno tre persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite in bombardamenti aerei israeliano che ieri sera hanno colpito una casa a ovest del campo profughi di Nuseirat e un’altra nella zona di Zawaida, nel centro della Striscia di Gaza. Il bilancio delle vittime nell’enclave palestinese dal 7 ottobre è di almeno 37.124 morti e 84.712 feriti, secondo il Ministero della Sanità locale gestito dal movimento islamista Hamas.

Biden: “Hamas dimostri di volere tregua e accetti l’accordo”

Il presidente americano Joe Biden ha invitato Hamas a “dimostrare” di voler davvero una tregua nella Striscia di Gaza accettando l’accordo proposto nel piano Usa che ha avuto ieri sera l’approvazione delle Nazioni Unite. “Il Consiglio di sicurezza dell’Onu ha adottato la nostra risoluzione che invita” il movimento islamista al potere nell’enclave palestinese “ad accettare l’accordo per stabilire un cessate il fuoco con il rilascio degli ostaggi” israeliani, ha scritto Biden sul suo account X. “Hamas afferma di volere” una tregua e “questo accordo è un’opportunità per dimostrare che fanno sul serio”, ha sottolineato.

Abu Mazen “accoglie con favore” l’adozione all’Onu del piano Usa

Il presidente dell’Autorità palestinese Abu Mazen “ha accolto con favore” il voto del Consiglio di sicurezza dell’Onu sul piano di tregua nella Striscia di Gaza, definendolo “un passo nella giusta direzione”. “La presidenza palestinese considera l’adozione di questa risoluzione come un passo nella giusta direzione per porre fine alla guerra genocida in corso contro il nostro popolo nella Striscia di Gaza”, ha affermato l’ufficio di Abu Mazen in una dichiarazione trasmessa in arabo dall’agenzia ufficiale Wafa.

