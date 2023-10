Il premio Nobel per l’Economia è stato assegnato a Claudia Goldin, storica dell’economia ed economista del lavoro americana, per i suoi studi sul gender gap. Goldin è attualmente docente presso l’Università di Harvard. Nata il 14 maggio 1946, Claudia Goldin è stata la prima donna a ricoprire il ruolo di docente di Economia presso l’Università di Harvard. E’ la terza donna a ricevere un Nobel per l’economia, premio istituito nel 1969.

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Claudia Goldin “for having advanced our understanding of women’s labour market outcomes.”#NobelPrize pic.twitter.com/FRAayC3Jwb — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2023

Il premio Nobel per l’Economia alla statunitense Claudia Goldin

E’ andato alla statunitense Claudia Goldin, economista, docente ad Harvard, il premio Nobel 2023 per l’Economia per i suoi studi sul gender gap. Il riconoscimento alla storica, economista, americana, nata nel 1946, è stato assegnato “per aver migliorato la nostra comprensione dei risultati del mercato del lavoro femminile”. Nata il 14 maggio 1946, Goldin è stata la prima donna a ricoprire il ruolo di docente di Economia presso l’Università di Harvard. Attualmente, è codirettrice del Gender in the Economy Study Group del NBER (il National Bureau of Economic Research) ed è stata direttrice del programma Development of the American Economy della NBER dal 1989 al 2017.

Le motivazioni del premio

L’economista statunitense ha scoperto “i fattori chiave delle differenze di genere nel mercato del lavoro” e “ha fornito il primo resoconto completo su quanto guadagnano le donne e sulla loro partecipazione al mercato del lavoro nel corso dei secoli. La sua ricerca evidenzia sia le ragioni del cambiamento, sia le principali fonti del rimanente divario di genere”.

