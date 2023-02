Potenza, arrestato un giovane per rapina e aggressione

Un giovane di ventitré anni Rionero in Vulture, in provincia di Potenza, è stato arrestato dai carabinieri, su disposizione del Gip di Potenza, con l’accusa di rapina e lesioni personali aggravate nei confronti di un coetaneo.

I fatti

I fatti risalgono alla notte di Capodanno quando i carabinieri intervennero in seguito a un’aggressione subita da un giovane trovato in stato di semi incoscienza, per aver subito calci e pugni all’esterno di un locale dove aveva festeggiato, e rapinato del portafogli contenente sessanta euro. Alla vittima furono riscontrati politraumi giudicati guaribili in ventun giorni.

Le indagini

Le indagini, svolte anche attraverso l’uso di immagini riprese da telecamere di videosorveglianza, hanno consentito agli inquirenti di risalire al responsabile, che è stato trasferito nel carcere di Potenza.

Fonte: Ansa