Parigi: 16enne muore nella banlieue inseguito dalla polizia

Durante l'inseguimento, il 16enne che era in moto è entrato in collisione con un altro veicolo della polizia. E' deceduto in ospedale

Un ragazzo di 16 anni della banlieue parigina è morto per le gravi ferite riportate mentre era in fuga su una moto dalla polizia. Durante l’inseguimento è entrato in collisione con un altro veicolo della polizia, morendo in ospedale.

Francia: 16enne muore in banlieue inseguito dalla polizia

Un ragazzo di 16 anni della banlieue parigina è morto stasera in ospedale per le gravi ferite riportate mentre era in fuga, sulla sua moto da motocross, da un’auto della polizia che lo inseguiva. A quanto si apprende, il ragazzo non si era fermato all’alt per evitare un controllo e, fuggendo, si è scontrato ad Elancourt, nelle Yvelines, con un’altra auto della polizia che sopraggiungeva. Due poliziotti sono in stato di fermo e vengono interrogati sull’accaduto.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 19. Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, il ragazzino – su una moto da motocross – aveva “rifiutato di fermarsi” ed era “seguito a distanza da un’auto della polizia”. Durante l’inseguimento “è entrato in collisione con un altro veicolo della polizia”. “Il sedicenne, in arresto cardiaco, è stato rianimato dai soccorsi e portato in ospedale”. Due agenti sono stati fermati e sono sottoposti ad interrogatorio con l’ipotesi di omicidio colposo. L’inchiesta della polizia interna “consentirà di determinare le circostanze” dello scontro.

Intanto, uno squadrone di gendarmi è stato inviato sul posto. Il 27 giugno scorso, la morte a Nanterre – sempre nella banlieue parigina – del diciassettenne Nahel, ucciso da un poliziotto durante un controllo in strada, fu l’elemento scatenante di una settimana di violenti scontri urbani non solo nella regione di Parigi ma in tutto il resto della Francia.