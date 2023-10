Nubifragio nel Pisano, allagamenti a Casciana Terme

Il maltempo piega la Toscana: forti temporali tra le province di Livorno e Pisa; nubifragio a Casciana Terme. “Così tanta pioggia in poco tempo può causare improvvisi allagamenti, prestiamo sempre massima prudenza”, ha scritto il presidente della Toscana Eugenio Giani.

Nubifragio nel Pisano, 36 mm di pioggia caduti in 15 minuti

“Forti temporali tra le province di Livorno e Pisa dove si registrano fino 60mm di pioggia nell’ultima ora. Nubifragio a Casciana Terme con 36 mm di pioggia caduti in 15 minuti. Così tanta pioggia in poco tempo può causare improvvisi allagamenti, prestiamo sempre massima prudenza”. Lo scrive stamani sui social il presidente della Toscana Eugenio Giani segnalando poi “temporali meno intensi sulle province di Lucca e Pistoia. Nelle prossime ore le precipitazioni tenderanno a spostarsi verso est su Pistoia, Prato, Firenze e la parte settentrionale della provincia di Siena”. Dalla mezzanotte fino alle 14 di oggi per la Toscana nord-ovest e per la zona del Valdarno inferiore la Protezione civile regionale ha emesso un codice arancione per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore. Codice giallo invece per Valdarno superiore, Casentino, Mugello, Romagna toscana, Val Bisenzio, alto Ombrone grossetano e parte della Costa etrusca. A causa dell’allerta meteo scuole chiuse oggi a Livorno, a Carrara e in altri comuni della provincia di Massa Carrara. Chiusi anche giardini e parchi pubblici e cimiteri, sempre a Livorno, Carrara e anche a Massa.

Fonte: Ansa