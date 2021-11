“Noi non li dimentichiamo”, sabato 20 novembre il webinar del Movimento per la Vita

Si terrà sabato 20 novembre 2021 alle 21.00 “Noi non li dimentichiamo. Viaggio tra i bambini non nati per celebrare la convenzione sui diritti dell’infanzia (20 novembre 1989) nel trentesimo anniversario della sua ratifica ed esecuzione (L. 27/05/1991 n.176)”, webinar organizzato dal Movimento per la Vita italiano insieme ad altre associazioni, come la Comunità Papa Giovanni XXXIII, Fondazione “Il cuore in una goccia”, l’associazione “Difendere la vita con Maria”.

Gli ospiti

La conduzione dell’evento è affidata a Pino Morandini, vicepresidente del Movimento Per la Vita, e nell’occasione interverranno Daniela Ferrara, Emiliano Ferri, Simona Fintanini, Francesca Gialli, Lucy Igbineweka, Elisabetta Lago e Claudia Quaglia.

La partecipazione è gratuita previa registrazione online sul sito:

https://register.gotowebinar.com/register/1091548284165104652

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.