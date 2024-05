Il Papa visita una parrocchia romana: “Pregate per me”

Il Santo Padre si è recato in visita alla chiesa di San Giuseppe al Trionfale, dove è stato accolto da una folla festante

Un’accoglienza festosa quella riservata a Papa Francesco che, ancora una volta, porta il conforto della sua presenza alle parrocchie della periferia. Il Pontefice si è infatti recato presso la chiesa di San Giuseppe al Trionfale, a Roma, allo stesso modo di quanto avvenuto, nelle scorse settimane e negli anni passati del suo Pontificato, con altre parrocchie della Capitale. E, ancora una volta, il Santo Padre ha fatto appello ai fedeli affinché preghino per lui e per la sua missione a guida della Chiesa.

Papa Francesco al Trionfale

Folla fuori della chiesa e folla ai balconi delle finestre all’arrivo di Papa Francesco alla basilica di San Giuseppe al Trionfale dove il Pontefice compie una visita.

Accolto anche dai giornalisti, Francesco, apparso in buona forma, si è voluto trattenere un momento con loro, prima di sistemarsi sulla carrozzina ed infilare l’ingresso della basilica. “Pregate per me, a favore”, ha detto. Una giornalista ha chiesto perché lo dica sempre. “Ma perché ho bisogno della preghiera del popolo”, ha risposto. Quindi ha benedetto la pancia di una cronista che ha confidato il suo stato di gravidanza.

Fonte: Ansa