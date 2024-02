New York: sparatoria tra adolescenti in una metro del Bronx

Una persona è morta e almeno altre cinque persone sono rimaste ferite durante una sparatoria nella metropolitana del Bronx, a New York. La vittima è un uomo di 35 anni. Le cinque persone ferite sono invece una ragazza di 14 anni, un ragazzo di 15, una donna di 29 e due uomini, di 71 e 28 anni.

Sparatoria tra adolescenti in metro Ny

Un uomo è morto e almeno altri cinque giovani sono rimasti feriti durante una sparatoria nella metropolitana del Bronx, a New York. Lo riferisce il New York Post. Secondo la polizia si è trattata di una rissa finita in tragedia. La sparatoria è avvenuta quando la metropolitana è molto affollata. La vittima è stata colpita al volto ed è morta durante la corsa all’ospedale, il killer è riuscito a fuggire. Alcuni testimoni hanno riferito di aver sentito dieci spari.

E’ un uomo di 35 anni la persona rimasta uccisa in una sparatoria sulla metropolitana di New York, all’altezza del Bronx. Lo riferisce la polizia correggendo una precedente dichiarazione, che parlava di una ragazza, secondo quanto riportato dal New York Post. Le cinque persone ferite sono invece una ragazza di 14 anni, un ragazzo di 15, una donna di 29 e due uomini, di 71 e 28 anni. Sono tutti ricoverati in ospedale in condizioni stabili. Secondo la polizia potrebbero essere due le persone ad aver aperto il fuoco, dopo una lite. La rissa è scoppiata a bordo del treno e poi è proseguita sulla banchina della stazione di Mount Eden Avenue.