Elicottero precipita nel Foggiano: nessun sopravvissuto. A bordo anche due bimbi

E’ stato ritrovato poco fa – verso le 14:00 – l’elicottero disperso da questa mattina tra San Severo ed Apricena. La zona del ritrovamento è Castelpagano di Apricena, in un’area rurale. Le sette persone a bordo sarebbero tutte decedute. Lo ha reso noto il vicepreside della Regione Puglia Raffaele Piemontese.

Sulla zona squadre dei vigili del fuoco e l’elicottero del reparto volo di Pescara. Anche l’Aeronautica Militare – scrive la Gazzetta del Sud – ha partecipato alle ricerche dell’elicottero decollato dalle Isole Tremiti. Un HH139 dell’84° CSAR del 15º Stormo si è alzato in volo da Gioia del Colle (Bari) per dirigersi nella zona da dove l’elicottero ha perso il contatto radio.

Le vittime

A bordo dell”elicottero della ditta Alidaunia di Foggia scomparso dai radar verso le 10.30 di questa mattina c’erano sette persone, tra cui due bambini e due membri dell’equipaggio. L’elicottero era partito alle 9.20 dalle Isole Tremiti, nel Foggiano. Le battute di ricerca si erano concentrate tra terra e mare nella zona tra San Severo, Apricena e Rignano Garganico, sempre nel Foggiano.

L’Alidaunia opera nel settore della navigazione aerea. E’ l’unica compagnia italiana ad effettuare servizi di linea con elicotteri per trasporto passeggeri, merci e posta, da oltre 26 anni. E’ titolare di servizi di protezione civile, elisoccorso (118) ed eliambulanza per conto di Pubbliche Amministrazioni in varie regioni d’Italia. La base di armamento sta a Foggia. Dal 1985, con assenso ministeriale e in collaborazione con l’Assessorato ai Trasporti della Regione Puglia, garantisce il collegamento quotidiano tra Foggia e le Isole Tremiti.