Israele: “L’accordo su una tregua a Gaza è vicino”

"Erano mesi che non eravamo così vicini a un accordo" per una tregua a Gaza. Lo ha affermato una fonte dell'emittente israeliana Channel 12

I negoziati sulla possibile tregua a Gaza, che si stanno svolgendo in Egitto, al Cairo, stanno registrando “grandi progressi”. Hamas chiede la completa cessazione dell’aggressione da parte delle forze israeliane, il ritiro di queste dalla Striscia e un accordo per il rilascio dei prigionieri palestinesi in cambio degli ostaggi israeliani. Secondo Israele, £erano mesi che non eravamo così vicini a un accordo”.

Fonte egiziana, ‘grandi progressi’ in negoziati su Gaza

Una fonte egiziana ha rivelato all’emittente statale Al Qahera che i negoziati su Gaza al Cairo hanno registrato “grandi progressi” e che le trattative continueranno nelle prossime 48 ore. Secondo la fonte, ci sarebbe “un accordo sui punti principali tra le varie parti”. Le delegazioni di Israele, Hamas, Stati Uniti e Qatar lasceranno la capitale egiziana nelle prossime ore, ma è previsto il loro ritorno tra due giorni “per concordare gli articoli dell’accordo finale”.

Gaza, delegazione Hamas a Cairo incontra capo 007 egiziani Kamel

Hamas afferma che la sua delegazione arrivata al Cairo per i negoziati sulla Striscia di Gaza si è incontrata ieri sera con il direttore generale dell’intelligence egiziana Abbas Kamel. In un comunicato citato dai media locali, il movimento islamista palestinese ha ribadito le sue richieste: la completa cessazione dell’aggressione da parte delle forze israeliane, il ritiro di queste dalla Striscia, il libero ritorno degli sfollati dell’enclave palestinese alle loro aree e luoghi di residenza, soccorsi per i palestinesi e inizio della ricostruzione, un accordo per il rilascio dei prigionieri palestinesi in cambio degli ostaggi israeliani.

Gaza, media Israele: ai negoziati del Cairo l’accordo è vicino

“Questa volta è diverso, erano mesi che non eravamo così vicini a un accordo”, afferma una fonte dell’emittente israeliana Channel 12 in merito ai negoziati del Cairo tra Israele e Hamas sulla Striscia di Gaza. Poco prima una fonte egiziana aveva rivelato che i colloqui hanno registrato “grandi progressi” e che le trattative continueranno nelle prossime 48 ore.

Fonte: Ansa