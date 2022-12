Pelé, detto 'O Rei (il re) è morto per cedimento di organi a causa del cancro del quale soffriva da tempo. Aveva 82 anni

E’ morto Pelé, il giocatore più famoso – e per molti il più forte – della storia del calcio mondiale. ‘O Rei (il re) veniva soprannominato. Pelé, pseudonimo di Edson Arantes do Nascimento era nato a Três Corações, in Brasile, il 23 ottobre 1940.

Pelé: morto per cedimento di organi a causa del cancro

Pochi istanti dopo la morte di Pelé, l’ospedale israelita Albert Einstein di Rio de Janeiro dove era ricoverato da un mese ha diramato un sintetico bollettino medico in cui conferma “con rammarico la morte oggi di Edson Arantes do Nascimento, Pelé”. Il decesso, si precisa, è avvenuto “per il cedimento di più organi, conseguente alla progressione del cancro al colon associato alla sua condizione medica precedente”. “L’ospedale Israelita Albert Einstein – si dice infine – si unisce al dolore della famiglia e di tutti coloro che soffrono per la perdita del nostro caro Re del Calcio”.

L’omaggio di Macron a Pelé, ‘O Rei’

“Il gioco, Il Re. L’eternità” Lo scrive il presidente francese Emmanuel Macron sul suo profillo Twitter, anche nella versione in portoghese “O Jogo. O Rei. A Eternidade.”, in omaggio a Pelé scomparso oggi e di cui Macron condivide anche una foto.

Pelé: Meloni, tutto il mondo piange una leggenda

“Grazie al suo estro e alla sua classe è riuscito a lasciare il segno anche nelle generazioni che non hanno avuto la fortuna di vederlo giocare. Oggi tutto il mondo piange una leggenda di nome Pelé”. Lo scrive su Twitter la presidente del consiglio Giorgia Meloni.