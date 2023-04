Missouri: suona al campanello sbagliato, il proprietario gli spara

Joe Biden ha avuto una conversazione telefonica con Ralph Yarl, il sedicenne afroamericano ferito in Missouri con due colpi di arma da fuoco per aver suonato a un campanello sbagliato

Doveva essere una serata normale: andare a prendere i fratellini e poi tornare a casa. Ma Ralph Yarl, 16enne afroamericano, ha sbagliato a suonare il campanello e, in risposta, ha ricevuto due colpi di arma da fuoco, uno a un braccio e uno in testa. L’incidente è avvenuto lo scorso 13 aprile a Kansas City, in Missouri (USA) e il ragazzo, dopo giorni in ospedale, è stato dimesso nelle ultime ore ed è a casa: “continua a migliorare, sta facendo progressi”, ha detto il padre Paul Yarl.

L’aggressore accusato di aggressione

L’uomo che gli ha sparato, un ottantenne bianco, è invece stato rilasciato dalla polizia 24 ore dopo l’accaduto. Due capi d’accusa, fra cui aggressione armata, sono stati presentati nei confronti dell’ottantacinquenne che ha sparato a Ralph Yarl. L’uomo non è sotto la custodia della polizia.

“Capiamo la frustrazione ma posso assicurarvi che il sistema di giustizia penale funziona e continuerà a funzionare”, afferma il procuratore della contea di Clay Zachary Thompson. L’uomo di 85 anni, Andrew Lester, ha sparato due volte con il suo revolver calibro 32.

Il procuratore, ‘componente razziale’ negli spari in Missouri

“C’è stata una componente razziale” nel ferimento, con due colpi di arma da fuoco, del sedicenne afroamericano che, in Missouri, ha sbagliato campanello mentre andava a prendere i fratellini. Lo afferma il procuratore della contea di Clay Zachary Thompson.

Ferito in Missouri, Biden chiama il ragazzo afroamericano

Joe Biden ha avuto una conversazione telefonica con Ralph Yarl, il sedicenne afroamericano ferito in Missouri con due colpi di arma da fuoco per aver suonato a un campanello sbagliato. Il teenager ha confuso l’indirizzo a cui doveva andare a prendere i fratellini e, per errore, ha bussato alla porta sbagliata ricevendo in risposta due colpi di arma da fuoco che lo hanno colpito al braccio e alla testa. Dopo diversi giorni in ospedale il ragazzo è stato dimesso e, ha riferito il padre, sta facendo progresso. Biden lo ha chiamato e gli ha augurato una rapida guarigione.

Il caso di Kansas City, in Missouri, alimenta il dibattito sulle armi da fuoco facili ma solleva anche, ancora una volta, quello sul razzismo. Decine di persone sono scese in piazza in segno di solidarietà e di vicinanza per la famiglia del teenager colpito.

Fonte: Ansa