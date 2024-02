La 58esima finale del Super Bowl ai Kansas City Chiefs

Il Super Bowl è rimasto a Kansas City. L'incontro é stato vinto, come l'anno scorso, dai Kansas City Chiefs sui i San Francisco 49ers con il punteggio di 25-22

Il Super Bowl è rimasto a Kansas City. L’edizione LVIII ha visto in finale i campioni della National Football Conference (NFC), i San Francisco 49ers, e quelli dell’American Football Conference (AFC) e campioni in carica, i Kansas City Chiefs. L’incontro é stato vinto, come l’anno scorso, dai Kansas City Chiefs, al loro quarto Super Bowl e secondo consecutivo, con il punteggio di 25-22. La gara si è conclusa ai tempi supplementari.

Il Super Bowl ai Kansas City Chiefs

I Kansas City Chief si confermano campioni al Super Bowl LVIII di Las Vegas grazie un finale al cardiopalma contro i 49ers di San Francisco arrivato ai tempi supplementari e in cui il quarterback Patrick Mahomes ha rotto per l’ennesima volta il pareggio: 25 a 22 il risultato finale. “Vi aspettiamo alla Casa Bianca”, ha twittato il presidente Biden.

Fonte: Ansa