Maxi sbarco a Lampedusa, riprendono i trasferimenti

Sono 576 i migranti sbarcati a Lampedusa nelle ultime ore, dopo il salvataggio di un peschereccio. Oltre 900 i migranti in tutto. Al via i trasferimenti dall'hotspot

L’hotspot di Lampedusa è nuovamente oltre il limite, con 900 migranti accolti. Oltre 570 solo nelle ultime ore. Sono già ripresi i trasferimenti verso Porto Empedocle.

Migranti: maxi sbarco a Lampedusa, sono in 576

Sono 576 i migranti, originari di Egitto, Siria, Iraq, Marocco, Pakistan e Bangladesh, sbarcati a Lampedusa dopo che il peschereccio sul quale viaggiavano è stato agganciato e scortato, ieri sera, fino al molo commerciale. A soccorrere il gruppo sono state le motovedette della guardia costiera e della guardia di finanza. La carretta, secondo quanto riferito dagli stessi migranti, è salpata alle ore 22 di domenica da Zuara in Libia. Dopo di loro, a molo Favarolo, c’è stato un altro sbarco di 43 gambiani, guineani, malesi e senegalesi partiti, sempre domenica sera, da Sfax in Tunisia. Complessivamente sono stati 12, con un totale di 1.087 persone, gli sbarchi di ieri a Lampedusa dove davanti a Capo Ponente c’è stato un altro naufragio. Una barca che trasportava 53 migranti è affondata a poche centinaia di metri dalla costa: 45 i superstiti, fra i quali una bambina di 2 anni che è morta sulla motovedetta della Capitaneria che stava trasferendo i naufraghi al molo commerciale. Tra gli otto dispersi, secondo il racconto dei sopravvissuti, vi sarebbero altri due bimbi.

907 all’hotspot di Lampedusa, via a trasferimenti

Sono 907, fra cui 75 minori non accompagnati, i migranti ospiti dell’hotspot di Lampedusa da dove ieri sera, dopo che erano sbarcati in mattinata, sono state trasferite 187 persone da poco giunte a Porto Empedocle. Su disposizione della Prefettura di Agrigento, d’intesa con il Viminale, circa 130 lasceranno l’isola stamani con il traghetto di linea sempre per Porto Empedocle.

Fonte: Ansa