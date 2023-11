Hamas: “Vicini a un accordo su una tregua con Israele a Gaza”

Uno dei leader di Hamas, Ismail Haniyeh, ha annunciato la possibilità di u accordo di tregua su Gaza con Israele, mediata dal Qatar. Hamas ha anche affermato di aver distrutto 60 unità di mezzi militari israeliani negli ultimi tre giorni.

Gaza: Hamas, vicini a un accordo per tregua con Israele

“Siamo vicini a raggiungere un accordo su una tregua” con Israele, ha detto oggi su Telegram uno dei leader di Hamas, Ismail Haniyeh. Funzionari di Hamas hanno detto all’emittente Al Jazeera che i che i dettagli della tregua saranno annunciati dal Qatar quando e se sarà finalizzata. I colloqui in corso – spiegano le fonti – riguarderebbero una tregua di “un certo numero di giorni” e includerebbero accordi per l’ingresso di aiuti a Gaza e lo scambio tra ostaggi presi da Hamas con persone imprigionate da Israele. In particolare, il rilascio dovrebbe riguardare donne e bambini israeliani in cambio di donne e bambini palestinesi.

Gaza: Hamas, distrutti 60 mezzi militare Israele in 3 giorni

Hamas afferma di aver eliminato 60 unità di mezzi militari israeliani negli ultimi tre giorni. Lo riportano i media palestinesi. “Nelle ultime 72 ore siamo riusciti a colpire 60 mezzi militari israeliani, tra cui dieci veicoli corazzati da combattimento”, ha detto ieri sera Abu Ubayda, portavoce delle Brigate Ezzedin al-Qassam, l’ala miliare del movimento islamista.

Fonte: Ansa